Feijoo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza: «Usted pactaría con Netanyahu por seguir en el poder»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Ejecutivo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

La actitud frene a la matanza que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo en Gaza ha protagonizado esta mañana el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en la sesión de control en el Gobierno. El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar las muertes de los palestinos «contra los españoles que no les votan», después de que este le haya vuelto echar en cara que no hable de «genocidio». «Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde», ha recriminado el presidente del PP. «Ya le conocemos demasiado; por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu».

Feijoo ha argumentado que el hecho de que Sánchez haya tomado la bandera de la defensa del pueblo palestino no responde a una cuestión moral sino a una operación de maquillaje. «Para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei -ha dicho, recordando la crisis diplomática abierta con Argentina hace un año- .¿Que encausan a su hermano? Trump. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas».

Alberto Núñez Feijoo, en su intervención en la sesión de control J. J. Guillén | EFE

Sánchez ha advertido a Feijoo de que su Gobierno no es el único que ahora habla de genocidio en la Franja de Gaza y ha puesto sobre la mea la conclusión a la que este mismo martes llegó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU, que urgió al Gobierno de Netanyahu a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional. «No me escuche a mí, ya sé que tengo poco que hacer con usted, pero escuche al grupo de trabajo de Naciones Unidas o escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que, en una encuesta del Real Instituto Elcano, hablaban de que el 82 % de los españoles, por tanto, también votantes del Partido Popular, consideran que Israel está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten señorías», ha replicado.

El líder del PP, por su parte, ha echado en cara al presidente que condene no al Gobierno israelí, que es «quien está bombardeando Gaza», sino al pueblo de Israel. Lo ha hecho en alusión a las protestas que este domingo obligaran a cancelar la última etapa de la Vuelta ciclista, tras recibir el aplauso de Sánchez en un mitin en Málaga. «Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado dos veces Hamás y eso -ha alegado- es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar».

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

No solo el Gobierno y el PP se han cruzado duros reproches por la situación de Gaza. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han lanzado duras acusaciones. Belarra ha acusado a Montero de hacer «electoralismo barato» con la situación en Palestina, pero de evitar tomar medidas reales contra Israel.

«Ustedes van a tener que explicar muy bien por qué han mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel en pleno genocidio, por qué no han sido capaces de romper relaciones con Israel, por qué se permite que se utilicen nuestros puertos y aeropuertos para transportar armas con las que luego se asesina a niños y niñas inocentes», ha atacado Belarra, que ha preguntado al Gobierno si el embargo de armas que, previsiblemente, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros implicará también que Estados Unidos no pueda utilizar las bases de Morón y Rota para trasladar material de defensa.

La vicepresidenta ha respondido mostrando su «extrañeza» por la posición de Podemos. «¿Por qué se empeñan en distanciarse del Gobierno? Usted es la única persona en el orden internacional que considera que la postura de España sobre Gaza es tibia», ha ironizado Montero, que ha echado en cara al partido de Belarra su «transmutación» y su «intento de aparentar». «Cuando ustedes estaban en el Gobierno apoyaban cosas que desde el momento que salen del Gobierno no apoyan? ¿Qué ha ocurrido, señora Belarra?», ha indicado Montero.

Dándole la vuelta a la expresión que más utiliza Pedro Sánchez para explicar la actitud española ante Gaza, Belarra ha señalado al Ejecutivo por estar «en el lado incorrecto de la historia». «¿Por qué si el presidente admiraba a los manifestantes mandó a los antidisturbios a que les dieran porrazos?», ha dicho, en referencia a los incidentes del domingo en Madrid, la líder de Podemos, que ante los gestos de negación de Montero, le ha replicado: «No me diga que no con la cabeza, no me lo estoy inventando. Estaba allí y vi con mis propios ojos cómo un policía empotraba una valla metálica en la cabeza a una señora mayor».

«Este genocidio lo va a parar la gente decente en todo el mundo movilizándose y haciendo lo que los gobiernos tenían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo y no lo hicieron. La Vuelta Ciclista a España la ha ganado Palestina», ha culminado Belarra.