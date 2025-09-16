Pere Aragonès dirigirá la cadena hotelera de su padre y renuncia al sueldo de expresidente

Quique García | EFE

Pere Aragonès dirigirá desde este martes la cadena hotelera que fundó su padre, Golden Hotels, e impartirá clases en la universidad durante cuatro horas por semana, al tiempo que ha renunciado a ingresar el sueldo que perciben los expresidentes de la Generalitat, que podría haber cobrado otros tres años.

En un comunicado, Aragonès, que fue presidente catalán entre mayo de 2021 y agosto de 2024, explica que hasta ahora no había mantenido «ninguna relación» con la empresa familiar, «más allá de conversaciones de sobremesa», y que asume su mando «por la necesidad de relevo generacional y por circunstancias familiares recientes que han acelerado este paso», tal y como recoge Efe.

Golden Hotels cuenta con más de 800 trabajadores y ocho establecimientos, según informa en su página web: cinco en Salou (Tarragona), dos en Tossa de Mar (Girona) y uno en Pineda de Mar (Barcelona), lugar de nacimiento de Aragonès y donde se ubican las oficinas centrales.

El exdirigente de ERC también está haciendo una tesis doctoral sobre política industrial europea en la Universidad de Barcelona (UB) y en el primer semestre de este curso impartirá clases de historia económica durante cuatro horas por semana en la Universidad de Vic (UVic-UCC).

Mantiene la oficina pero deja de cobrar como expresident

Con apenas 42 años «y mucha energía» -ha sido el president más joven en acceder al cargo y también lo fue en dejarlo-, Aragonès ha decidido no seguir percibiendo el sueldo de expresidente -unos 108.000 euros brutos anuales, equivalente al 80 % de lo que cobraba mientras lo ejercía-, si bien tiene derecho a recibir nuevamente una asignación económica a partir de los 65 años -el 60 % de lo que cobra un jefe del ejecutivo-.

En su comunicado, explica que sí mantendrá su agenda como expresidente, con lo que su oficina, ubicada en un edificio adyacente al Palau de Pedralbes, titularidad de la Generalitat, seguirá activa.

También mantienen las oficinas de expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont, Artur Mas y José Montilla, pero no es así en el caso de Jordi Pujol -se quedó sin ella tras salir a la luz su caso de fraude fiscal, por decisión del entonces president Mas- ni Pasqual Maragall, que padece alzhéimer desde hace años.

En la misiva con la que anuncia su paso al sector privado, Aragonès, distanciado de la dirección de ERC encabezada por Oriol Junqueras, señala: «De la política institucional se debe poder -y querer- salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para seguir siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina».

Destaca que asume las riendas de la cadena hotelera debido a una «oportunidad inesperada» y no gracias a su condición de expresident -«no quería ser ninguna cuota, ni entrar por ninguna puerta de atrás ni por ninguna puerta giratoria»- sino por su compromiso con «la continuidad familiar de una empresa mediana».

En esta compañía, fundada por su padre y cuyos orígenes se remontan a 1963, también trabaja su hermano.