Un hombre de 66 años mata a cuchilladas a su mujer en la localidad cartagenera de El Algar

POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

Un hombre de 66 años ha sido detenido este martes en la diputación cartagenera de El Algar como presunto autor de la muerte de su mujer a cuchilladas, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El suceso ha tenido lugar por la mañana en el interior de una vivienda de la citada localidad y, cuando han llegado los agentes, han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 64 años, con signos de violencia por arma blanca. Poco después, se ha detenido a su marido, de 66 años, como presunto autor de un delito de homicidio. Según las fuentes, entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

Los hechos, según explicaron fuentes cercanas al caso, se produjeron a primera hora de la mañana, en torno a las 8.30 horas, en el interior de una vivienda de la calle Río Guadalquivir. Al parecer, según relataron algunos vecinos a La Verdad, el hombre salió del garaje de la vivienda desorientado y con las manos manchadas de sangre diciendo que había una mujer muerta junto a su vivienda.

Uno de los vecinos de las viviendas de enfrente decidió entonces acercarse para interesarse por lo ocurrido y encontró el cuerpo sin vida de la mujer tendido en el suelo del garaje. Tras el hallazgo, los testigos alertaron a la Benemérita, cuyos agentes llegaron rápidamente a la zona localizando el cuerpo de la víctima con heridas de arma blanca. La Guardia Civil solicitó una ambulancia para que sus sanitarios confirmaran el fallecimiento de la mujer. Poco después, los investigadores de Policía Judicial detuvieron a su marido, que presentaba manchas de sangre en la ropa, como presunto autor del crimen.