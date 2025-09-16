Felipe VI califica de «crisis humanitaria insoportable» la situación en una Gaza devastada

Felipe VI y Letizia saludan antes de embarcar en Madrid con destino a El Cairo FERNANDO VILLAR | EFE

El rey Felipe VI ha calificado este martes de «crisis humanitaria insoportable» la situación en una Gaza sumida en una «total devastación» casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí en la franja palestina tras el brutal ataque de Hamás a Israel.

En sus primeras palabras tras llegar a El Cairo junto con la reina Letizia para iniciar su primer viaje de Estado a Egipto, el rey se ha dirigido a los españoles que viven en ese país y ha recordado la sintonía de ambos estados en su anhelo de convivencia pacífica en la región. Un discurso que pronunció en la recepción ofrecida a una representación de la colectividad española en el país árabe, a la que asistieron unas 300 personas, en representación del millar de españoles que viven en Egipto, entre ellos empresarios, arqueólogos, profesores y cooperantes.

A estos españoles transmitió el jefe del Estado su apoyo y cercanía ante la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y en el momento «convulso y trágico» que se vive. «La reina y yo», les ha dicho a los presentes Felipe VI, «somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía, y con ella la de vuestros compatriotas».