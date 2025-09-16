Cercedilla denunciará a Belarra y Montero por las protestas durante la Vuelta
ESPAÑA
El Ayuntamiento afirma que pusieron «en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos»,16 sep 2025 . Actualizado a las 18:37 h.
El Ayuntamiento de Cercedilla, encabezado por el alcalde David José Martín (Juntos Por Cercedilla), anunció que tomará medidas legales por las protestas el sábado de «dos personas ajenas» al municipio y «miembros de un partido político nacional» en La Vuelta Ciclista a España —las exministras Irene Montero y Ione Belarra (Podemos)— ante lo que Más Madrid —miembro del Gobierno local junto a PSOE— se desmarcó. El comunicado el Consistorio sostiene que «algunos miembros de ese partido interrumpieron la etapa con actos irresponsables» que pusieron «en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos», poniendo «en grave peligro la seguridad de todos».
«Defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir», reza el texto del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Cercedilla.