Cercedilla denunciará a Belarra y Montero por las protestas durante la Vuelta

Las exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero participan en las protestas contra Israel en la Vuelta ciclista a España, a la altura de Cercedilla (Madrid). EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Cercedilla, encabezado por el alcalde David José Martín (Juntos Por Cercedilla), anunció que tomará medidas legales por las protestas el sábado de «dos personas ajenas» al municipio y «miembros de un partido político nacional» en La Vuelta Ciclista a España —las exministras Irene Montero y Ione Belarra (Podemos)— ante lo que Más Madrid —miembro del Gobierno local junto a PSOE— se desmarcó. El comunicado el Consistorio sostiene que «algunos miembros de ese partido interrumpieron la etapa con actos irresponsables» que pusieron «en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos», poniendo «en grave peligro la seguridad de todos».

«Defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir», reza el texto del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Cercedilla.