Un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Imagen de archivo de agentes de la policía local en Calpe

Calpe vive una de sus jornadas más trágicas tras un accidente registrado este domingo que ha conmocionado a todo el municipio. Un coche que estaba estacionado en las inmediaciones de una urbanización se ha deslizado sin control cuesta abajo por una calle con pendiente y ha arrollado a una madre que paseaba con su bebé, una niña de apenas 20 días, en un carrito.

El impacto ha sido devastador. El bebé ha fallecido y la madre ha sufrido heridas de gravedad, incluida la amputación de una pierna y un coágulo en el cerebro que mantiene su estado bajo estrecha vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Dénia.

El terrible suceso fue presenciado por el padre de la criatura y su otro hijo, de cuatro años, que se encontraban a escasos metros cuando ocurrió el siniestro. La escena, de una crudeza indescriptible, ha dejado a la familia completamente destrozada.

Debido a la ubicación del accidente, y a la dificultad de acceso de los servicios sanitarios, el Ayuntamiento de Calpe tuvo que abrir de urgencia una parcela privada para favorecer la entrada y salida de la ambulancia que atendió a las víctimas.

La rápida actuación de los sanitarios permitió estabilizar a la madre en el lugar antes de su traslado al hospital. Por su parte, el bebé fue evacuado a la UCI neonatal del Hospital de la Fe de Valencia, donde falleció.

La Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del terrible siniestro. Todo apunta a que el freno de mano del coche cedió, lo que habría provocado que el vehículo se desplazara cuesta abajo sin control. Mientras se suceden las muestras de apoyo y solidaridad en el entorno de la familia.