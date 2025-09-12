Sánchez y su esposa fueron al cine en pleno debate sobre el horario laboral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a al estreno de El cautivo, de Alejandro Amenábar. JUANJO MARTÍN / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistió el miércoles al estreno de El cautivo, la última película del cineasta Alejandro Amenábar, en los cines Callao de Madrid junto a su mujer, Begoña Gómez, que esa misma mañana declaraba ante el juez Peinado. Esta asistencia no estaba prevista en la agenda oficial. El vicesecretario nacional de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, dijo que Sánchez dio «una bofetada sin manos» a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, al irse al estreno de la película y no asistir al debate y a la votación de reducción de la jornada laboral. El ministro Ángel Víctor Torres justificó a Sánchez y dijo que con su voto tampoco habrían ganado la votación.