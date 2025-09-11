La presencia de la ultra Orriols en la Diada agita al independentismo

Illa, este miércoles en Barcelona durante el acto de izada de la senyera. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

Cataluña celebra este jueves la Diada con el independentismo más desunido y alterado que nunca. A la habitual pugna entre Junts y Esquerra por ver quién saca más tajada de su apoyo al Gobierno se suma este año la irrupción de una nueva estrella en el universo secesionista: la de la líder ultra de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, cuyo nombre provoca urticaria de solo pronunciarlo entre los herederos de Pujol. Por primera vez, la alcaldesa de Ripoll y diputada autonómica asistirá este jueves a los actos de celebración de la fiesta más reivindicativa de la comunidad, la que conmemora la derrota frente a las tropas de Felipe V el 11 de septiembre de 1714.

En un mensaje a la militancia, Orriols convocó a sus seguidores a primera hora de la tarde en la Rambla para participar en la manifestación de la ANC, Òmnium y el Consell de la República. La dirigente islamófoba llamó a los suyos «a cerrar filas muy juntos para mostrar la fuerza y la unidad» del proyecto que encabeza, agrupados tras la pancarta del partido. Luego acudirá a otro lugar de exaltación nacionalista, el Fosar de las Moreras, donde coincidirá con las juventudes de Esquerra y la CUP.

El presidente de la ANC, Lluís Llach, muy próximo a Puigdemont, se encargó de hacer saber a la recién llegada que su partido no es bienvenido. «Es bienvenido el independentista que vote o piense en AC como una opción; de AC como partido no opinamos», dijo el cantautor. Aunque a renglón seguido dejó claro que la formación ultra «no cumple con toda la moral democrática».

La «centralidad» de Illa

En el tradicional mensaje de la Diada, Illa apostó por «centrar» Cataluña y ejercer su autogobierno «con los recursos que le corresponden para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, contribuir a la prosperidad compartida con el resto de España y ayudar a garantizar la autonomía estratégica de Europa».