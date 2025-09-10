El TSJ de Cataluña mutila el decreto que blindaba el catalán en la escuela

Illa, este miércoles durante el mensaje institucional por la Diada. GOVERN | EUROPAPRESS

Nuevo varapalo judicial a la inmersión lingüística en catalán. El TSJ de Cataluña echó este miércoles abajo buena parte del decreto 91/2024 que la Generalitat, entonces gobernada por Esquerra, adoptó en mayo del año pasado para preservar el régimen lingüístico en las escuelas. El tribunal asume parcialmente la demanda presentada por la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB) contra la norma. En concreto, declara nulos 11 artículos que, entre otras cosas, imponían el catalán (y el aranés en el Valle de Aran) como lenguas vehiculares y de aprendizaje tanto en la docencia como en la administración escolar. Los magistrados argumentan que «los apartados analizados no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana». Y sostienen que las «ínfimas y genéricas previsiones contenidas relativas a la lengua castellana» no permiten garantizar «una enseñanza equilibrada del castellano, de tal forma que el alumnado pueda alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria».

La presencia de la ultra Orriols en la Diada agita al independentismo Xavier Gual

El anuncio cayó como un jarro de agua fría en el independentismo en vísperas de la Diada de Cataluña. En la Generalitat no fue la consejería de Educación, sino el propio Salvador Illa quien se apresuró a cuestionar el fallo: «Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas». Illa, que en este ámbito ha asumido el relato nacionalista de Esquerra, afirmó que no permitirá que «nadie haga un uso político de la lengua», y que «el catalán debe continuar siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de la escuela». Por su parte, la Asociación por una Escuela Bilingüe celebró la sentencia, «un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular». En Junts piden «máxima defensa, máxima movilización», mientras que para Esquerra la sentencia «demuestra que los jueces siguen haciendo política».