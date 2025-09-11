Hacienda ratifica que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodrigo Jimenez|Rodrigo Jimenez | EFE

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ratificaron el pasado 21 de marzo en el juzgado