Hacienda ratifica que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

Mateo Balín / M. S. Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodrigo Jimenez|Rodrigo Jimenez | EFE

El audio de la declaración ante la jueza el pasado marzo confirma que las dos técnicos abrieron expediente a González Amador tras el pelotazo de las mascarillas en pandemia

11 sep 2025 . Actualizado a las 15:20 h.

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ratificaron el pasado 21 de marzo en el juzgado

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete