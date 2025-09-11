Albares descarta un posible choque con EE.UU. por las medidas en apoyo a Gaza

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, descartó este jueves la posibilidad de que se produzca un choque diplomático con Estados Unidos por las medidas de Pedro Sánchez para frenar el «genocidio» en Gaza. Ese paquete es una «decisión soberana», defendió, conforme tanto a la legislación nacional como internacional.

En una entrevista en La hora de la 1, Albares le restó importancia a la crítica de un portavoz estadounidense, que el miércoles consideró «profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel» y advirtió que con ello «se envalentona a los terroristas» de Hamás.

EE.UU. acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel Koldo Domínguez

«No veo ningún choque», respondió tajante Albares al ser preguntado por el malestar de Washington. Una animadversión motivada, tal y como apuntó el portavoz desde el otro lado del Atlántico, por el impacto que las medidas del Gobierno podrían tener en el uso que EE.UU. hace de sus bases en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para enviar armamento a Israel. El jefe de la diplomacia española reiteró que se denegará «la entrada en nuestro espacio aéreo a aviones que transporten material militar» para el Estado israelí.

Carta a Kallas

Por otra parte, Albares anunció que había enviado una carta a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, solicitando una condena a nivel comunitario de la decisión de Benjamin Netanyahu de sancionar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete de medidas.

«No es posible que un país que tiene un Acuerdo de Asociación con la UE [Israel] sancione a dos miembros del Gobierno» de un Estado integrante, sostuvo, e insistió en que, además de la condena nacional, debería haber una europea ante esa maniobra «injusta y desproporcionada».

Netanyahu ve una «amenaza genocida» en las palabras de Sánchez La Voz

Albares celebró de nuevo la decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de solicitar la suspensión parcial del acuerdo de asociación, si bien insistió en que «no es suficiente». «Nosotros no queremos una suspensión parcial, sino total. Los palestinos no están muriendo parcialmente. Están muriendo totalmente», remarcó.