Netanyahu ve una «amenaza genocida» en las palabras de Sánchez

«España, como saben, no tiene bombas nucleares. Tampoco tiene portaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas», dijo Pedro Sánchez el lunes pasado cuando anunció sus nueve medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Esa referencia a las bombas nucleares fue una alusión velada a Estados Unidos, una de las mayores potencias militares del mundo, que sigue facilitando el asedio de los gazatíes enviándole armas a Israel.

Pero, este jueves, el primer ministro israelí encontró una interpretación bien distinta para esas palabras, y decidió enarbolarlas contra el presidente del Gobierno español. Lo acusó de haber realizado una «amenaza genocida flagrante» contra Israel. «El primer ministro español, Sánchez, dijo que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque “España no tiene armas nucleares”», escribió Netanyahu en su cuenta oficial de X. «Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo», valoró el mandatario israelí, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta al paquete español para frenar lo que Sánchez calificó, por primera vez, de «genocidio» en Gaza.

La lectura —rebuscada— que hace Netanyahu es que el socialista insinuó que, si España tuviese bombas atómicas, las usaría contra Israel. En la práctica, ha respondido a una acusación de genocidio con otra acusación de genocidio. Un ojo por ojo en toda regla.