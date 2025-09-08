ERC registra este lunes en el Congreso una proposición de ley sobre el cupo catalán

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Esquerra registrará este lunes en el Congreso una proposición de ley para que Cataluña pueda recaudar el IRPF en su totalidad. Esta iniciativa incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la ley de cesión de tributos del Estado.

Es la primera iniciativa legal sobre el cupo catalán que ERC emprende en solitario, pues no cuenta con el apoyo de los socialistas, a quienes presiona en vísperas de la negociación de los Presupuestos del 2026.

Los republicanos advierten de que sin la reforma legal que este lunes llega a la Cámara Baja aprobada y sin un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación no se sentarán a negociar las cuentas con Pedro Sánchez ni Salvador Illa. «Si no se resuelve el modelo de financiación no habrá Presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español. Tan sencillo como eso», avisó ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en El Nacional.