Begoña Gómez recurre su citación por malversación y la petición de sus correos

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, durante un encuentro con Efe en Madrid. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid su citación como investigada, prevista para este miércoles, por un presunto delito de malversación por el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos sus correos electrónicos desde el 2018.

Su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, presentó dos recursos de apelación, en los que pide revocar las dos decisiones adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital. Aunque consciente de que el recurso contra la declaración de su defendida este miércoles no suspenderá su citación, el abogado rechaza de manera tajante que haya ningún indicio de malversación en la actuación de Gómez y carga contra el togado por hacer una interpretación del Código Penal «exorbitada», «extremadamente extensiva y alejada de la realidad».

«Los aspectos más íntimos»

Camacho se queja de que la orden de incautación de todos los correos de la imputada «carece de motivación», fue emitida sin «ninguna cautela» por parte de Peinado, pese a conocer el instructor la «repercusión mediática indiscutible» de su defendida y afecta a sus derechos más fundamentales. Los mails «pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad», argumenta.

Según el recurso, entre las funciones de la asesora —también investigada por malversación— se encuentra coordinar la agenda y gestionar las citas de la mujer de Pedro Sánchez, y aunque reconoce que en un correo transmitió un «mensaje personal» de Gómez sobre su deseo de que la empresa Reale siguiese patrocinando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, lo enmarca en un «favor».

Asimismo, considera «difícilmente sostenible que esa conducta aislada» y «habitual en los usos sociales de este país y de tantos otros» pueda constituir un delito, y recuerda que el puesto de Álvarez es de plena disposición, con largas jornadas de trabajo. Subraya que «es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos» y que eso «difícilmente» puede entenderse como malversación porque «el Código Penal no puede aplicarse con relación a lo que constituye un uso social, una costumbre universalmente admitida».

El abogado también rechaza con rotundidad que haya indicios de ninguno de los otros cuatro delitos que el juez imputa a Gómez: corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias.