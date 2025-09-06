A prisión por violar a su expareja en un parque de Vitoria

Imagen del parque de Arriaga, de la capital alavesa.

Un hombre de 41 años ha sido detenido y enviado a prisión acusado de violar a su expareja, a la que obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en un parque de Vitoria, ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.

Alrededor de las 16.30 horas del viernes varias personas que paseaban por el parque de Arriaga, de la capital alavesa, escucharon a una mujer llorando y observaron a un hombre tumbado sobre ella, por lo que alertaron a la Ertzaintza de lo que estaba sucediendo.

Al llegar los agentes, la víctima corrió hacia ellos y en las inmediaciones localizaron al hombre desnudo de cintura para abajo.

Seguridad ha explicado que la mujer relató que había quedado con su expareja para devolverle sus efectos personales y cuando estaban en el parque el hombre la retuvo y la inmovilizó «obligándole a mantener relaciones sexuales», recoge Efe.

El supuesto violador fue detenido acusado de un delito contra la libertad sexual y la mañana de este sábado ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Vitoria, que ha decretado su ingreso en prisión.