El expresidente del PNV Andoni Ortuzar ficha como asesor de una auditoría

Ortuzar, en una imagen de archivo. Miguel Toña | EFE

El expresidente del PNV Andoni Ortuzar ha fichado como asesor externo de la auditoría internacional PwC, según adelantó ayer El Confidencial, que señaló que el político colaborará con esta firma en asuntos públicos y relacionados con la comunicación. Fuentes de la formación nacionalista no confirmaron por el momento este fichaje de su expresidente, quien fue sustituido por Aitor Esteban el pasado 30 de marzo.

Ortuzar anunció que se retiraba de la carrera electoral interna para un nuevo mandato como presidente del partido pese a haber sido el candidato más apoyado en la primera vuelta del proceso. De esta manera, dejaba vía libre al que fuera portavoz peneuvista en el Congreso de los Diputados Aitor Esteban, quien finalmente fue elegido como nuevo líder de la formación.

Nacido en 1962 y licenciado en Ciencias de la Información, Ortuzar asumió la presidencia del EBB el 12 de enero del 2013 y permaneció en esta responsabilidad durante tres mandatos, un total de doce años, a los que se suman otros cinco previos como presidente del BBB, hasta alcanzar un total de 17 años en puestos de liderazgo en el PNV.

Tras ejercer como periodista, fue en 1995 cuando Ortuzar saltó a la política con el cargo de secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, responsabilidad que ocupó hasta 1999. Ese año fue designado director general de Euskal Irrati Telebista, dejando el desempeño de esa función en el 2008, cuando asumió la presidencia del BBB.

Una firma con «sesgo»

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, reconoció que «no se puede hablar» de que exista alguna incompatibilidad para el fichaje de Ortuzar ya que en los últimos años no había ejercido tareas institucionales. Sin embargo, señaló que PwC «está teniendo un sesgo muy del PNV» porque también fichó hace años a Asier Atutxa, vinculado a este partido e hijo del que fuera presidente del Parlamento Vasco y consejero del Interior, Juan María Atutxa. «Con un par de ellos más ya tienen ahí al Euskadi Buru Batzar», exclamó De Andrés, quien añadió que igual la auditoría quiere trasladar la imagen de «un sesgo político y un posicionamiento político».