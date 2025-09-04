Feijoo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años

Feijoo, este jueves en una escuela infantil en Guadalajara. Sebastián Hipperdinger | EUROPAPRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha prometido que como presidente del Gobierno, la educación infantil en el período de 0 a 3 años será gratuita con un sistema de cofinanciación del 50 % entre las comunidades y el Estado. Feijoo ha recordado que Galicia fue, durante su presidencia, la primera comunidad en poner en marcha esta gratuidad. «Eso es lo que practico y si me comprometo lo cumplo», ha afirmado el líder de la oposición, que ha planteado esta medida como un «compromiso personal».

Durante una visita a una escuela infantil en Guadalajara, Feijoo ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no desarrollar la gratuidad de esta educación, «algo que prometió en el 2019 y no ha cumplido seis años después». «Yo no tardaré seis años en cumplir esta promesa», ha insistido.

Además, ha «mandado un mensaje a todas las familias» y es que educar a un niño «no puede ser una carga económica», sobre todo, para aquellas que tienen menos medios. El líder popular ha lamentado que «haya dinero para controlar Telefónica, para controlar RTVE, para contratar a 500 asesores en Moncloa o para duplicar el presupuesto del CIS, que hace encuestas a favor del Gobierno, pero no para la escuela infantil o para la ley ELA».