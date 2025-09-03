La condonación de la deuda: el trofeo republicano de la investidura de Sánchez

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia tras el acuerdo firmado para la investidura de Sánchez
Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia tras el acuerdo firmado para la investidura de Sánchez Jordi Play PSC | EFE

El plante de los consejeros del PP en el Consejo de Política Fiscal y las reticencias de Junts marcaron los meses previos al inicio de su tramitación, que llegó antes que el de la reforma de la ley de financiación autonómica

03 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El anteproyecto que establece la condonación de parte de deuda de 15 comunidades con el Estado es fruto de los acuerdos de investidura entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Era, junto al traspaso integral de

