El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que suponga «ningún agravio» entre comunidades

Chema Moya | EFE

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado absorba un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que según el Gobierno no supone «ningún agravio con ninguna parte del territorio».

Así lo avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que detalló que la condonación de deuda autonómica permitirá un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que las comunidades autónomas podrán destinar a reforzar otras partidas presupuestarias. También aseguró que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay «ningún agravio» entre regiones.

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley con dicha condonación parcial, Montero ha pedido una reflexión a los populares para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita.

Y «si el señor Feijoo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie», dijo la vicepresidenta.

Montero recordó que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Valencia y Canarias, todas ellas gobernadas por el PP.