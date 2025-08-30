Bildu apoyará a Sánchez para que la «extrema derecha» no llegue a gobernar

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Javi Colmenero | EFE

Arnaldo Otegi, en su primera comparecencia pública tras las vacaciones de verano, recalcó ayer que su formación está dispuesta al diálogo, pero que tiene que haber unas «premisas» previas con el Ejecutivo vasco. Básicamente, que hay que cambiar «las políticas que durante los últimos 40 o 50 años han agravado los problemas». Pero también recalcando que para Bildu sigue siendo prioritario que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que está dispuesto a seguir apoyándole tras mostrar «toda la voluntad del mundo» para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La formación soberanista afronta este otoño con la intención de implementar la hoja de ruta que salió del congreso celebrado en febrero en Pamplona, una estrategia que ahonda en la línea de los últimos años. Mostrar una imagen posibilista, mientras los grandes objetivos ideológicos se dejan a un lado.

Respecto a la situación en el Congreso y la inestabilidad que vive el Gobierno de Pedro Sánchez, Otegi recalcó en la línea que ha venido defendiendo EH Bildu en los últimos meses. Que si hay elecciones anticipadas se debería crear un «programa de mínimos» que esté más allá de las siglas (un mensaje para el PNV) y que la prioridad de EH Bildu sigue siendo evitar que «la extrema derecha» llegue al poder.