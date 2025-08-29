El Gobierno cancela el contrato con Huawei para las redes de Defensa

Benoit Tessier | REUTERS

El Ministerio para la Transformación Digital ha cancelado un contrato para renovar las redes de fibra óptica utilizadas por diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, con equipos de Huawei, pese al veto de la Administración Trump y a la recomendación de Bruselas, según informan varios medios.

Sánchez se enfrenta a la Unión Europea y a Trump por defender a Huawei Gonzalo Bareño

El departamento dirigido por Óscar López alega «motivos de estrategia digital y autonomía estratégica» para esta marcha atrás, de última hora, de la adjudicación por 10 millones de euros a Telefónica del fortalecimiento de la red pública de fibra óptica de Red.es, equipada con componentes del fabricante chino.

Huawei iba a encargarse de renovar parte de la fibra óptica RedIris, una infraestructura de más de 15.000 kilómetros que ya incorporó dispositivos de la firma china hace cinco años.