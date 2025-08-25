España y el Reino Unido pretenden retirar la verja de Gibraltar en enero del 2026

Frontera de España a Gibraltar, frente al Peñón. Jon Nazca | REUTERS

Enero del 2026. Esta es la fecha marcada por España y el Reino Unido para derribar la verja que separa el peñón de Gibraltar de La Línea de la Concepción (Cádiz), según publica este lunes El País. Antes de esa fecha, Bruselas, Madrid y Londres confían en tener terminado en otoño el texto jurídico definitivo del acuerdo alcanzado sobre la nueva relación del Peñón y la Unión Europea el pasado 11 de junio tras el brexit.

El texto jurídico pondrá fin a un litigio enquistado desde la aplicación del Tratado de Utrecht en 1713 y que afecta a la vida diaria de habitantes de localidades gaditanas como La Línea de la Concepción, Algeciras o la propia colonia británica, así como a las relaciones diplomáticas entre Londres y Madrid.

La redacción definitiva del documento está pendiente de la reunión que mantendrán el 3 de septiembre Pedro Sánchez y el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, en el número 10 Downing Street. Bruselas, Madrid y Londres confían tener terminado el texto jurídico en octubre, para que se ratifique y entre en vigor en Navidades. Aunque la Comisión Europea apunta a que esos plazos podrían retrasarse. «Hay que traducir el texto a 23 idiomas y habrá que aprobarlo en el Parlamento Europeo, y para eso España tiene que hacer un esfuerzo diplomático porque algún flequillo jurídico puede presentar complicaciones con los eurodiputados de algunos países», recoge el diario madrileño de fuentes comunitarias.

Aunque el texto en inglés está prácticamente listo, el ministro principal de Gibraltar, el laboralista Fabian Picardo, evita entrar en plazos exactos y ha detallado al citado medio que «todos estamos trabajando para conseguir el calendario más rápido posible para el acuerdo sobre el texto del tratado, su ratificación y su aplicación».

En junio, Albares celebró el acuerdo como «la demolición del último muro de Europa Occidental». La retirada de la verja es el último muro de la Europa continental y el penúltimo de la UE ya que queda el de Chipre, vestigio de la Guerra Fría. Su apertura beneficiará a los 300.000 andaluces que viven en la zona y a los miles que a diario cruzan esta frontera para trabajar, según cálculos de su departamento.