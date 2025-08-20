Sánchez visita Cáceres, pide lealtad a los populares y defiende su pacto climático

Sánchez, este martes saludando a miembros de la UME en Cáceres. Eduardo Palomo | EFE

Quince mil quinientas hectáreas arrasadas recibieron este lunes a Pedro Sánchez en Cáceres. Hasta allí se desplazó el presidente del Gobierno, concretamente hasta el puesto de mando del incendio originado en Jarilla, donde se reunió con los técnicos que están al frente de la extinción de este fuego que todavía sigue fuera de control. Un mecanismo que implica, entre otros, activar el programa de ayudas del Gobierno central, como han reclamado en los últimos días varios barones del PP. «Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan [los fuegos] y conozcamos cuál es el impacto económico en todos los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción que va a ser acompañada también con los recursos de la Administración General del Estado», afirmó en una declaración sin preguntas.

Acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el jefe del Ejecutivo reiteró su llamamiento a un pacto de Estado sobre el cambio climático. Una propuesta que los populares han desdeñado alegando que es una «cortina de humo» de Sánchez para «desviar la atención de su propia gestión» de la crisis. «La ciencia y el sentido común nos dicen que el clima está cambiando, que la emergencia climática está cambiando y que cada vez —señaló— tiene un mayor impacto». El presidente apeló a la «unidad institucional» como la única respuesta posible ante el desafío climático, al tiempo que lanzó un dardo velado al PP, al que exigió «unidad» y «lealtad» ante un reto, incidió, que no obedece a ninguna adscripción ideológica.

Sánchez defendió la «respuesta» del Ejecutivo a la crisis frente a las críticas del primer partido de la oposición y de sus presidentes autonómicos, que reclaman la llegada de más medios, incluida la movilización del Ejército para ayudar en labores logísticas y de extinción a la UME, cuyos operativos están desplegados por completo. La propia Guardiola reiteró la petición tras reconocer que «no todos los medios» solicitados hace días «han llegado», en línea con la queja de sus homólogos de Galicia, Alfonso Rueda, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que el Gobierno no les ha proporcionado todo lo que se había solicitado. «Fáltanos, sobre todo maquinaria e xente que a poida manexar, e o Exército tena», subrayó Rueda.

Ni escatimar, ni improvisar

Los populares llevan días apremiando a Sánchez para que atienda a las peticiones de las comunidades y ponga cuanto antes a su disposición los refuerzos prometidos, porque los medios autonómicos y del Estado están «tensionados» y en una situación límite. «El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre», censuró en sus redes sociales Alberto Núñez Feijoo.

El líder del PP no da tregua al Gobierno y criticó que tras cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas, «la mayoría de lo pedido no ha llegado». Acusó al Ejecutivo, además, de llevar cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil, una herramienta fundamental para coordinar la acción de los distintos organismos en situaciones de emergencia. Los populares denuncian que tampoco se ha aprobado el mapa nacional de recursos y medios entre el Estado y las comunidades.

En su visita del domingo a Ourense, el jefe del Ejecutivo anunció la incorporación de otros 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la UME en respuesta a las peticiones que le habían hecho llegar los territorios más afectados por el fuego. No obstante, la presidenta extremeña admitió este lunes ser «consciente» de que «los medios que tenemos aquí son los que hay disponibles, y queremos dar las gracias a todos los profesionales». Sánchez desechó las críticas y aseguró que su Gobierno ha reforzado en estos siete años «pilares fundamentales» en la lucha contra la emergencia climática, como el servicio que presta la UME, o el sistema de Protección Civil y las brigadas forestales para recordar que, «desde el primer momento» que comenzaron los incendios, ese sistema ha estado a disposición de la Junta de Extremadura, al igual que en el resto de las comunidades, «y lo seguirá estando —se comprometió— hasta que el incendio de extinga».

Los presidentes del PP se resisten a declarar el nivel 3 de emergencia: «No arregla nada»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió este lunes que los presidentes autonómicos de su partido no soliciten la declaración del nivel 3 de emergencia. Eso supondría ceder al Estado el control de las tareas de extinción, pero, a su juicio, no habría cambios en el operativo ni se destinarían más medios. «No cambiaría absolutamente nada, ni la coordinación ni los recursos. Y si no cambia nada, dejémonos de líos y pongámonos a trabajar y coordinemos», declaró en una entrevista en Antena 3.

Muñoz explicó que, a diferencia de la dana en Valencia, que tenía una única emergencia con un único jefe que coordinaba todos los medios, aquí cada uno de los incendios es una emergencia en sí misma que tiene su propio jefe de extinción y sus propios medios asignados, por lo que si asumiera el Gobierno el mando no cambiaría la actual coordinación. Tampoco, agregó, habría cambios con respecto a los medios para atajar el fuego, pues no supondría que se destinaran más.

La UME, preparada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que los especialistas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se preparan durante todo el año para afrontar los incendios forestales, mientras que en el caso de las comunidades autónomas, «cada una será la que tenga que decir si está preparada o no».