De Paiporta a Berástegi: un afectado por la dana viaja al País Vasco en busca del voluntario que le ayudó en la catástrofe

«El lunes empiezo las vacaciones. Me voy al País Vasco a buscar al señor que conocí aquí en la dana y voy a ir a buscarlo». Así comunicó Toni Romano, una de las víctimas afectadas por la dana que azotó Valencia el 29 de octubre del 2024, cuáles eran sus planes para este verano.

En aquel escenario, muchos españoles de otros puntos de la península se acercaron al lugar para ayudar a los vecinos y colaborar en la recuperación de las zonas devastadas. Entre ellos estuvo Iñaki, procedente de Berástegi en el País Vasco, que acudió para ofrecer su apoyo a quienes lo necesitasen y se convirtió en uno de los tantos héroes anónimos que dejó aquella catástrofe.

Según confirma El Diario Vasco, el hombre de Paiporta, Toni Romano, decidió utilizar sus vacaciones para cumplir una meta personal: encontrar a Iñaki, quien le brindó su mano de forma desinteresada en un momento duro, y de quien solo sabía el nombre y su procedencia. El valenciano se dispuso a recorrer los más de 550 kilómetros que separan los dos pueblos con el objetivo de agradecerle la ayuda prestada.

La hija del vecino de Paiporta, Cristina, compartió en TikTok un vídeo en el que contaba esta historia. En primer lugar, mostró unas cómicas capturas de una conversación de WhatsApp donde Toni relataba su plan. «¿Cómo, cómo? ¿Cómo que te vas a buscarlo?», respondía ella sorprendida al plan trazado por su padre.

Toni inistía en que, pese a la información limitada, lo conseguiría. «Solo tengo una foto, sé que es de un pueblito que se llamada Berástegi y que se llama Iñaki. Ya verás cómo lo busco». Y ante la réplica de la otra persona —«¡Madre mía! Estás fatal, pero lo peor es que sé que lo vas a encontrar»—, Toni concluía: «Pues, claro que lo voy a encontrar. Tú no eres consciente de con quién están hablado».

El vídeo muestra a continuación el desenlace: Toni e Iñaki, sonrientes y abrazados en una foto. En la imagen, Iñaki tiene entre sus mano el detalle recibido. Se trata de una placa con una imagen de un cartel en Paiporta, las banderas de Euskadi y de la de Comunidad Valencia y el siguiente texto: «Por la inmensa labor desempeñada en nuestro pueblo a consecuencia de la dana de 29 de octubre de 2024. Mil gracias por tu gran ayuda».

La publicación, que ya acumula más de 712.000 visualizaciones, 63.700 me gusta y más de 1.190 comentarios, concluye con un último vídeo al final en el que se ve a Iñaki alzando la placa con orgullo, entre aplausos, acompañado del texto superpuesto: «¡Gracias, Iñaki, por venir a salvarnos! Sols el poble salva al poble». La frase «Solo el pueblo salva al pueblo» se convirtió casi en un himno tras el desastre.