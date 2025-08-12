Muere el hombre herido en el incendio de Tres Cantos, que tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo

Labores de control del incendio de Tres Cantos durante la noche Emergencias 112 | Europa Press

El hombre en estado grave que sufrió quemaduras en un 98 % de su cuerpo en el fuego forestal declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha fallecido, según han informado a Efe desde el puesto de mando del incendio.

Mientas, el fuego ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid. A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras. A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad. Además, en cuanto las condiciones de visibilidad lo permitan se incorporarán a los efectivos varios medios aéreos.

Por el momento, se han visto afectadas más de 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Madrid en su cuenta de X, en estos momentos no hay riesgo para núcleos de población ni para infraestructuras críticas pero se prevé que en la tarde de este martes, el aumento de las rachas de viento, eleve la peligrosidad del incendio.

Por ello, han pedido a la ciudadanía que tenga máxima precaución y que sigan únicamente la información remitida por los canales oficiales.