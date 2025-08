La jueza acepta a Pedro Sánchez como acusación particular en el caso de la lona de Hazte Oír

La lona, en el edifcio de la Carrera de San Jerónimo próximo al acceso al Congreso de los Diputados. HAZTE OÍR

La titular del juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha aceptado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se persone como acusación particular en la causa abierta por la colocación por parte de Hazte Oír de una lona frente al Congreso el pasado 19 de mayo en la que se le llamaba «corrupto». La juez María Dolores Baeza ha contestado así a la petición del abogado de Sánchez de que le tuviera por personado como acusación particular y que le diese traslado de «todo lo actuado» hasta el momento.

Hazte Oír ya ha recurrido esta decisión, al considerar que no debería haberse aceptado la personación de Sánchez, toda vez que no intentó llegar a una conciliación previa sino que acudió directamente a la vía penal. A su juicio, ello sería suficiente para haber inadmitido la denuncia que formalizó el PSOE. Así, la asociación ha pedido a la jueza que revoque la personación hasta que no se acredite la celebración del acto de conciliación y Sánchez no formalice una querella acompañada con su debido poder especial.

Insultos al presidente

La instructora ofreció a Sánchez el pasado 16 de junio la posibilidad de ejercer acciones en la causa. En aquel auto se explicaba que el caso comenzó en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid —que estaba de guardia— después de recibir un oficio policial con la denuncia de la diputada Begoña Nasarre «en calidad de portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista» por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.

Los hechos se referían a la colocación, por parte de Hazte Oír, de una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término «corrupto» en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezan «caso Begoña», «caso Ábalos/Koldo» o «caso fiscal general de Pedro Sánchez», entre otros.

La lona, de más de 253 metros cuadrados, se colocó sobre las 11.00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, ya en la madrugada del 20 de mayo, por orden del juez.