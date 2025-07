Dimite el comisionado especial del Gobierno para la dana tras la presunta falsificación de su título universitario

José María Ángel, hasta hoy comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana Ana Escobar | EFE

José María Ángel Batalla, de 68 años, ha dimitido del puesto de comisionado especial del Gobierno por la reconstrucción de la dana a los dos días de destaparse presuntas falsedades en la titulación de su curriculum, investigadas por la Agencia Antifraude y la Fiscalía.

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el también presidente hasta ahora del PSPV denuncia que desde fue designado como comisionado ha habido «reiteradas actitudes de inquina» hacia su persona, «con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente». Ángel asegura que va a defender «con todo su tiempo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad», su «honestidad y honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica. Todo lo cual te traslado, a los efectos oportunos». «Y por ello, -continúa- frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común».

El hasta ahora comisionado insiste en que ha «acreditado y aclarado» que su acceso hace ya 43 años a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal y reglamentaria, así como la posterior reclasificación. Reitera que su acceso a la Diputación de Valencia fue «en todo momento ajustado a la legalidad y al procedimiento». «Pero como aun así se sigue queriendo sembrar la duda entre la ciudadanía, quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto», subraya.

«Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi Presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo», finaliza Ángel, que también dejará ahora la presidencia de los socialistas valencianos.

El Ejecutivo de Sánchez, por boca de varios de sus ministros, se había mantenido en los últimos días a la espera para adoptar «las decisiones pertinentes». El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, manifestaba este miércoles que había solicitado, por escrito, al comisionado de la dana la documentación en relación a las acusaciones de haber falsificado su título para convertirse en funcionario y, apuntó, que cuando tuviesen la información, la analizarían y adoptarían la «decisión pertinente».

José María Ángel estaba siendo investigando por la Agencia Antifraude por haber presentado un diploma falso de titulado en Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Valencia, que le habría servido para conseguir, en 1985, un puesto fijo en la Administración.

El informe de la está oficina llevó a la Fiscalía a abrir una investigación para averiguar si Batalla entregó una copia de una diplomatura que no llegó a completar y que fue validada en su momento por los funcionarios de la Diputación de Valencia, donde consiguió la plaza. El informe de Antifraude sostiene que el título no consta en el servicio general de titulaciones académicas y además señala que en la Universidad de Valencia consta que estuvo matriculado, pero que no finalizó sus estudios.