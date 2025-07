Muere un niño de 9 años atropellado en un paso de cebra de Manacor por una conductora deslumbrada por el sol

Paso de cebra, a la altura del número 87 de la avenida del Ferrocarril de Manacor, donde murió atropellado el menor. GOOGLE MAPS

Atardecer trágico el de este jueves en la localidad mallorquina de Manacor. Un niño de 9 años fallecía atropellado en la avenida del Ferrocarril del municipio cuando cruzaba un paso de peatones. Iba acompañado de su madre y sus tres hermanos. En el accidente también resultó herida su hermana, de tres años. Los sanitarios que fueron alertados de la situación intentaron reanimar al pequeño, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y entró en parada cardiorrespiratoria, pero después de 40 minutos de maniobras, solo pudieron certificar su fallecimiento. La niña, que fue trasladada al Hospital de Manacor, se encuentra estable y evoluciona favorablemente

Al lugar del siniestro acudieron también psicólogos del 112 para atender a los familiares de la víctima, en estado de shock por lo ocurrido.

Deslumbrada por el sol

La Policía Local de Manacor, que se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ha informado de que la conductora implicada era novel y dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Los primeros indicios, a pesar de que los vecinos señalan que es una zona urbana en la que no suelen respetarse los límites de velocidad, descartan que el coche circulase rápido. Medios locales informan de que la conductora habría alegado en su declaración que el sol la deslumbró y que no vio cruzar a los cuatro hermanos, cuyos padres son de origen marroquí. La joven ha quedado en libertad.

Por sucesos como este, conviene recordar la necesidad de que los peatones miren siempre antes de cruzar, sin fiarse nunca de la supuesta prioridad que les otorga un paso de cebra. Hay que cerciorarse de que el vehículo que circula por la calzada cumple con su obligación de detenerse.

Este viernes al mediodía se convocó un minuto de silencio frente al Ayuntamiento y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha trasladado en las últimas horas el pésame a los allegados del fallecido. También se han suspendido actos ligados a las fiestas de Sant Jaume previstos para este viernes.