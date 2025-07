El auto del juez sobre Ábalos ensombrece la sensación de triunfo de los socialistas

El ministro Óscar López aplaude la intervención de Pedro Sánchez durante el debate sobre las medidas anticorrupción. Mariscal | EFE

El Gobierno salió muy satisfecho del resultado del debate sobre las medidas anticorrupción presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Moncloa consideran que el jefe del Ejecutivo consiguió el aval de sus socios parlamentarios para seguir gobernando gracias a la mayoría de investidura y que el PP fracasó en su intento de conseguir que los aliados del Ejecutivo rompieran su respaldo a Sánchez tras los casos de corrupción que afectan a los dos exsecretarios de organización de los socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último encarcelado en la prisión de Soto del Real.

Sin embargo, las nuevas actuaciones judiciales en torno al caso Koldo por parte del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en las que exige al PSOE que aclare las posibles donaciones de Ábalos al partido y requiere datos a Hacienda y a la Seguridad Social datos sobre los empresarios investigados en la trama, han rebajado esa sensación de euforia que, antes de conocer el auto, expresaban este jueves varios ministros.

El titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, calificó el pleno como «una victoria política de primer orden» para el Gobierno y su presidente. «Algunos ponían en duda la continuidad de este Gobierno y lo cierto es que salió reforzado, lo que no quiere decir que esté todo hecho. Hay que seguir trabajando y hay que seguir hablando con todos los grupos, como hemos hecho», señaló.

Por el contrario, aseguró que Feijoo, «perdió los papeles» en el Congreso y le calificó como «el político más sucio que ha habido en primer nivel en España». «Llegó a presidente de la Asamblea de Galicia por una campaña de fango y no ha hecho otra cosa en Madrid», sostuvo.

Sumar también se ve fortalecido

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó también que el PP ha atravesado «líneas rojas de una gravedad manifiesta» en sus ataques a Sánchez, porque no tiene «proyecto para el país». «Lo único que saben es utilizar el insulto», indicó el ministro.

Pero no solo en el PSOE consideran un éxito el resultado del debate. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó que el Gobierno sale «mejor» del pleno en el Congreso, dado que se la «jugaba» y eran conscientes que sin un plan ambicioso ante el caso Santos Cerdán la legislatura no podía continuar.

También reivindicó que Sumar sale «reforzado» por su papel tras el debate en el Congreso y están «orgullosos» de conseguir marcar la agenda del Gobierno y conseguir que el PSOE, que estaba «noqueado» y en «shock», asumiera una decena de sus medidas de regeneración democrática.

Destacó que Sumar tenía claro que no iban a romper el Gobierno y que la salida de esta crisis no podía ser entregarle el Ejecutivo al PP. «Nosotros estábamos por no tirar la toalla y tratar de sacar la legislatura adelante», explicó.

En el Gobierno son conscientes, sin embargo, de los avisos que les lanzaron algunos de los socios sobre el hecho de que si surgieran nuevos casos podrían romper su apoyo al Ejecutivo y pedir elecciones, y de que la aparición de nuevos informes de la UCO podrían complicar su situación. El auto del juez Puente preocupa entre los socialistas, que creen sin embargo que podrán superar el verano sin nuevos conflictos con los grupos que dieron en el debate un nuevo balón de oxígeno al presidente para seguir gobernando.