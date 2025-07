Camps anuncia que optará a liderar de nuevo el PP valenciano: «Quiero volver a ser presidente»

Francisco Camps, en el acto en el presentó su proyecto político ante varios cientos de militantes y simpatizantes del PP, en Valencia Manuel Bruque | EFE

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha anunciado este miércoles que asume «el reto» de volver a ser el presidente del PP en la Comunidad Valenciana y de impulsar un proyecto «ilusionante» para recuperar un partido «en el que estábamos todos juntos». «Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana», ha proclamado, y ha asegurado que este es «el momento políticamente más importante» de su vida.

Además, ha mostrado su intención de presidir la formación «contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas», con todos sus compañeros «que hoy son cargos públicos, desde el presidente de la Generalitat hasta el último concejal». «Tendrán, si soy presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi lealtad», ha prometido.

Así lo ha manifestado durante un acto celebrado este miércoles en Valencia para presentar su «proyecto político», en el que ha estado respaldado por militantes y simpatizantes del PP. Entre ellos han destacado la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo o Emilio Llopis, quien fuera mano derecha del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, según informa Europa Press.

La convocatoria marca un «paso adelante» para el expresidente y busca reconocer su «derecho legítimo» a postularse para liderar el PPCV de cara a su próximo congreso regional. Desde la organización han subrayado que el evento «responde plenamente a la iniciativa personal» de Camps y «al sentir del partido en la Comunitat Valenciana».

Según ha señalado Camps en su intervención, el proyecto que impulsa «no se trata de unos y de otros», por lo que ha precisado: «Quiero que me entiendan bien los que hoy no están aquí, que sepan que ellos forman parte también de mi proyecto político, porque el PP es el partido de todos nosotros».

En esta línea, ha prometido «absoluta lealtad» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. «Lo que pretendemos hoy aquí es justo lo que siempre hemos hecho: hacer fuerte al PPCV para hacer fuerte al PP de España (...), tenemos esa convicción y queremos conseguirlo», ha insistido. «¿No he demostrado lealtad durante estos años? ¿No he demostrado lealtad gobernando como gobierna la gente del PP? ¿No he demostrado lealtad dándole al PP tres mayorías absolutas?», preguntó retóricamente.

«¿No he demostrado lealtad durante 15 años soportando una campaña brutal y no diciendo nunca nada malo, ni de la justicia ni de la política ni de España? ¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al PP y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca?», ha añadido.

En este punto, el expresidente de la Generalitat ha cuestionado que el pasado fin de semana, en el Congreso extraordinario del PP, Alberto Núñez Feijoo «dijese que allí estaba todo el partido y toda la gente que había construido el partido», mientras que él «y otros que también construimos el partido no estábamos allí». «Y tampoco me he quejado nunca incluso de ese tipo de reflexiones», ha subrayado.

Por todo ello, ha proclamado: «¿No os parece lealtad? ¿Pero quién me va a dar a mí una clase de lealtad política? ¿Quién me va a dar a mí una clase de lealtad ante aquellos que me llamaban durante estos años?». «Nunca rehusé, siempre fui, nunca lloré, nunca me arrepentí, nunca miré al pasado, siempre miré al futuro con honestidad, honorabilidad, honradez, ganas, ilusión y esperanza», ha reivindicado. «¿Y por qué aguantaba? Por vosotros, por los que me votaron, por la gente que siempre ha creído en mí», ha continuado.

Niega una «cruzada»

Mientras tanto, Francisco Camps ha lamentado que durante todo este tiempo su partido, el PP, «perdía elecciones y perdía votantes» a la vez que «nacían nuevos partidos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas corrientes». «Y nadie se enfrentaba a ellos, nadie era capaz de decir: '¿Pero cómo es posible que estéis rompiendo el centroderecha de la Comunidad Valenciana? ¿Pero cómo es posible que estéis destruyendo el único camino para defender la libertad, la democracia y España en nuestro país'. Nadie se lo ha dicho nunca», ha lamentado.

Frente a ello, ha recalcado que hay «un solo camino para devolverle a España normalidad, seriedad, tranquilidad y paz», que es «el del PP de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular y Feijoo». También ha negado que con sus intenciones pretenda iniciar un «reto» o una «cruzada» al actual PPCV y ha hecho hincapié en que la voluntad es «revitalizar» su partido: «Ni esto es un reto ni un pulso ni una cruzada, esto es amar a Valencia, amar a España».

Se ha preguntado «cómo es posible» que los «actuales dirigentes no recuerden con cariño, con pasión, con grandeza y con lealtad todo lo que hicimos» en su etapa como presidente de la Generalitat, pero también en otras como la de Eduardo Zaplana. «¿Cómo es que nadie suscribe hoy aquí ni el aeropuerto de Castellón ni el Hospital La Fe ni la Ciudad de la Luz?», ha cuestionado. Camps ha rememorado además las mayorías absolutas que cosechó hace años con el PP en la Comunitat Valenciana y se ha dirigido a todos aquellos votantes que entonces confiaron en el partido: «A esa gente es a la que le voy a pedir que vuelva a creer en el PP». También ha recordado a Rita Barberá, «una alcaldesa que se volcó personal y emocionalmente con la ciudad de Valencia», y ha avanzado que su figura tendrá «un papel importantísimo» en este proyecto.

Garantiza su «apoyo absoluto» a Mazón: «Soy de los dirigentes que más le ha defendido durante todo este tiempo»

Camps ha garantizado su «apoyo absoluto» al jefe del Consell y actual presidente del PPCV, Carlos Mazón, y de hecho ha sacado pecho de que es «de los dirigentes del partido que más le ha defendido durante todo este tiempo». «Va a tener mi apoyo absoluto, cien por cien», ha prometido.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios al término del acto en el que ha anunciado su paso adelante. Preguntado por los periodistas por si él lo «hubiera hecho mejor» que Mazón al frente de la Generalitat, ha insistido en que él quiere hablar «del proyecto del PP de la Comunidad Valenciana». Dicho esto, ha apuntado que tanto el propio presidente valenciano como algunos de los consellers son sus «compañeros de partido», con quienes compartió momentos en la Administración autonómica. «Muchos de ellos han sido directores generales y compañeros míos durante mucho tiempo, son mi generación política», ha enfatizado.

Seguidamente, se ha dirigido a todos ellos, también al propio Mazón: «Quiero liderar el Partido Popular con vosotros. Obviamente también, porque sois mis compañeros. Fuisteis diputados conmigo, fuisteis senadores conmigo, fuisteis consellers, directores generales... tantas cosas que conseguimos hacer posible que esta Comunidad fuese lo que entre todos conseguimos».

Así, ha hecho un llamamiento a todos sus compañeros de partido «para que sepan» que su liderazgo es «un liderazgo de lealtad a ellos también». A su juicio, en este momento «hay una realidad objetiva» y es que «estamos gobernando en coalición». Frente a ello, ha asegurado que él pretende gobernar «por mayoría absoluta». «Eso es lo que yo voy a reivindicar y creo que tengo el legítimo derecho de poder reivindicar que mi partido vuelva a ganar por mayoría absoluta», ha señalado.

Cuestionado por si podría plantearse también aspirar a presidir la Generalitat, como ya hizo entre 2003 y 2011, ha asegurado que en este momento «en primer lugar» su objetivo es el PPCV. «Después ya vendrán otros tiempos», ha deslizado. No obstante, ha remarcado que su intención «hoy» es «dinamizar el partido». «Estoy preparado para volver a liderar el PP y que la gente vuelva a creer en el partido y vuelva a trabajar todos los días desde las sedes del PP», ha añadido.

Cuestionado por cómo valora la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón, ha insistido en responsabilizar de «la tragedia de los valencianos» al Gobierno de España por su «ausencia absoluta». «Un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que nos abandonó a nuestra suerte, el mayor escándalo de la historia de España desde luego de los últimos años», ha sostenido.