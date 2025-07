Néstor Rego, a Sánchez: «Estamos aquí para defender a Galiza, non para tapar vergoñas alleas»

Néstor Rego durante su comparecencia en el Congreso. Mariscal | EFE

Para PP y para PSOE. El diputado del BNG, Néstor Rego, reprendió a los dos partidos mayoritarios del Congreso en la sesión de comparecencia de Sánchez y dedicó a ambas formaciones que «ou se combate a corrupción desde a raíz ou o réxime seguirá pudríndose. E Galiza non vai calar».

En su intervención plenaria, el diputado del bloque aseguró que «PSOE e PP foron os dous brazos dunha mesma estrutura de poder que alimenta esta podredume desde hai décadas». Refiriéndose a la herencia de la Transición, Rego aseguró que el poder económico ha «parasitado» al político. «As grandes empresas chupan diñeiro público, legal e ilegalmente. E vostedes, en lugar de poñerlle freo, lles abriron as portas xiratorias e lles agasallan recursos públicos mentres falan de rexeneración», aseverou.

El representante del BNG reafirmó que su partido «non vai formar parte desde xogo podre. Non somos socios deste Goberno, non hai acordo de lexislatura co PSOE. Cumprimos o acordo de investidura, e esiximos que o Goberno o cumpra sen máis excusas».

Además, agregó que el Ejecutivo de Sánchez se comprometió a acometer una serie de medidas de regeneración, pero el «hartazgo» ha sobrepasado los límites. Por eso, pidió medidas concretas: «inversiones comprometidas, servicios ferroviarios de cercanías, juzgados de violencia de género en todas las ciudades, transferencia y gratuidad de la AP-9, creación de una tarifa eléctrica gallega y fin del expolio eólico en beneficio de las eléctricas».

«Galiza lleva décadas sufriendo la corrupción de las élites y el desprecio de los gobiernos del Estado. Ya basta. Queremos acción, justicia y respeto. Sin medias tintas. Sin más engaños», concluyó el diputado gallego.