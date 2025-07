Ayuso respalda a Feijoo: «Tuyo es el partido, vamos a estar a tu lado en todo momento»

JAVIER LIZÓN | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ejerció como anfitriona en la clausura de un congreso nacional de cierre de files alrededor del liderazgo de Alberto Núñez Feijoo. «Estamos orgullosos de que en tu casa, en Madrid, hayas recibido el respaldo absoluto de la organización que diriges. Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado, enhorabuena», le deseó al dirigente, junto al que entró al plenario, acompañada también por los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. «España necesita al Partido Popular más que nunca», indicó, tras subir al escenario con Lady Madrid.

«Este fin de semana nos hemos reunido para decirle a los españoles que esta situación ha llegado a su fin. Un madrileño de Galicia va a devolver España a los españoles, como sucedió en la Transición», comenzó Ayuso, quien elevó a su ciudad como «el antídoto del comunismo», cuna de la libertad y «casa de todos los españoles». La presidenta madrileña centró la mayor parte de su discurso en denunciar el «sanchismo-comunismo», ironizando que el jefe del Gobierno español de que se pondría «el chándal caribeño» si pudiese.

«No podemos permitir que se normalice el crimen y la vida normal. Si siguen de manera tirana, como en todas las dictaduras, la democracia cada vez está más lejos», expuso Ayuso. «Nosotros, señor Sánchez, tenemos más ganas que nunca. Cuando Feijoo dice que lo va a cambiar todo, muchos españoles se lo ruegan», se dirigió al presidente del Gobierno.

Dejó impronta sobre su influencia en la ponencia, como al condenar la cultura de la cancelación («la izquierda es tan intolerante que gobierna cuando está en el gobierno y cuando no»), rechazando las cargas fiscales, reivindicando la libertad frente al igualitarismo o tradiciones como los toros. «Las subvenciones para el que no puede, no para el que no quiere», reclamó, otro de los puntos del ideario aprobado este fin de semana. Y rechazó las identidades y los nacionalismos: «Se puede ser de muchos sitios, por qué ser identitario. Nuestro mayor orgullo es estar al servicio de España».

El presidente del congreso nacional, Xavier García Albiol, la presentó como «una de las voces más respetadas y escuchadas por el Partido Popular». «Ha defendido con valentía principios que otros han querido silenciar. Ha convertido a la Comunidad de Madrid en ejemplo de gestión, crecimiento y confianza en la iniciativa de las personas», defendió. Ayuso le devolvió los elogios, asegurando que hay que hacer caso «a políticos como Albiol».

La presidenta madrileña contará en el comité de dirección con dos nuevos afiliados madrileños: la eurodiptuada Alma Ezcurra, próxima a la dirigente, y el diputado nacional Jaime de los Santos. También ha visto como Feijoo recuperaba para su comité ejecutivo, el segundo anillo de poder en Génova, a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, si bien esta cuenta con perfil propio.