José Ramón Gómez Besteiro en la ejecutiva del PSOE: «PP e Vox queren impugnar a política dos últimos sete anos»

José Ramón Gómez Besteiro en su llegada a Ferraz. JAVIER LIZÓN | EFE

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó durante su intervención en la ejecutiva celebrada en Ferraz este sábado que tanto PP como Vox buscan «impugnar a política dos últimos sete anos» y que «o camiño consiste en gobernar con acerto para a maioría, tomar a iniciativa política fronte á coalición das dereitas e cohesionar a estratexia de partido e Goberno ao longo e ancho do país».

A puerta cerrada, el líder de los socialistas gallegos intervino ante los asistentes al cónclave socialista para reafirmar su apoyo al proceso de regeneración democrática dentro y fuera del partido. Porque, enfrente, la oposición será dura. «Quere derrubar o Goberno e danar o PSOE por moito tempo», afirmó, pero señaló que el PSOE hay soluciones porque «temos unha política de éxito e capacidade de iniciativa porque estamos no Goberno».

A juicio de Besteiro, la ofensiva de PP y Vox en torno a los socialistas llega «precisamente cando os resultados do binomio crecemento e reparto son incuestionables e cando, por exemplo, se deron pasos de xigante na solución da crise territorial en Cataluña». Por ello, encomió a los suyos a «resituar o eixo do debate político onde debe estar: goberno progresista e dereitas extremas. Medidas e xestión do PSOE contra destrución e ocultamento do proxecto do PP».

Con las elecciones andaluzas y castellanoleonesas el año que viene, Besteiro quiso recordar que el PSOE debe también dar la batalla territorial. «O PP está a dar unha batalla desde as comunidades e desde todos os frentes para desacreditar ao Goberno. E un Goberno só non pode facerlle fronte. Faise necesario compartir estratexias e coordinarnos entre Goberno e partido nos territorios», cerró.