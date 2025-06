Esquerra lanza un balón de oxígeno al Gobierno, que se da hasta el 14 de julio para sellar el cupo catalán

El líder de ERC, Oriol Junqueras, este sábado durante el consejo nacional del partido. ÁLEX LÓPEZ | EFE

El Gobierno, el Govern y Esquerra tienen 15 días para consensuar cómo será la propuesta de financiación singular de Cataluña. El acuerdo debía estar listo para este lunes 30 de junio como tope máximo, según establece el pacto de investidura de Illa suscrito por el PSC y ERC, pero todas las partes han decidido darse más tiempo para que el concierto catalán llegue a buen puerto. O al menos, para que empiece a arrancar.

Los republicanos amenazaban con dinamitar su apoyo a los socialistas si antes del 1 de julio no había fumata blanca fiscal. De momento, no solo no rompen el bloque de la investidura, sino que permiten a Sánchez sortear las próximas semanas con algo más de holgura. El Gobierno y el Govern fijaron este sábado para el 14 de julio esa demandada reunión de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat sobre la financiación singular. Es en este marco en el que debe formalizarse el esqueleto de cómo será ese sistema propio, al que se oponen frontalmente las autonomías del PP y la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Tras contentar al nacionalismo catalán con las condiciones a la opa del BBVA al Sabadell y después de que el Constitucional avalara la ley de amnistía, el Gobierno central y el Govern parecen dispuestos a una nueva cesión al secesionismo para prolongar al máximo la legislatura: Sánchez necesita los Presupuestos para intentar alargar su mandato hasta el 2027 e Illa los precisa para empezar el recorrido

El Gobierno y el Govern hicieron este sábado el anuncio —para escenificar que las negociaciones «se han acelerado» y que se han registrado progresos— poco después de una intervención del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante el consejo nacional de su partido. El dirigente nacionalista lanzó un aviso al presidente del Gobierno y al mismo tiempo le dio un balón de oxígeno, en forma de tiempo, consciente de que los socialistas (y también Sumar) atraviesan un momento «complicado». «Si el PSOE necesita unos días, que se los coja», afirmó.

ERC da margen a Sánchez para que antes de pactar la financiación singular de Cataluña ya haya superado internamente la declaración de Santos Cerdán este lunes en el Supremo, haya celebrado el comité federal del partido, con el nombramiento del nuevo secretario de Organización, y haya comparecido en el Congreso para dar cuenta de la presunta corrupción que sacude sus filas. Todo ello en los próximos días.

La cabeza de Montero

«Las fechas son importantes, pero los contenidos son más importantes», afirmó Junqueras. Fuentes republicanas aseguran que se trata de una negociación trascendental, el pacto fiscal que el nacionalismo lleva reclamando durante décadas. En Esquerra acusan directamente a la vicepresidenta María Jesús Montero y a sus intereses como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía como la culpable de que la negociación no haya fructificado aún. En privado, de hecho, piden su cabeza.

Los socialistas y Esquerra han avanzado en las últimas semanas en el traspaso de Cercanías, tras la creación de la empresa Rodalies de Catalunya, que será la que gestionará el servicio. Falta la financiación. El Gobierno y el Govern no han dado pistas del modelo en el que trabajan. En el Govern hablan de un acuerdo sobre la financiación y la gestión tributaria. Pero no van más allá. Cataluña —así lo establece el pacto del PSC con ERC— debe encargarse ya el año que viene de la campaña de la renta. El objetivo, a largo plazo, es gestionar todos los impuestos.

Los socialistas tienen que convencer a ERC, pero también a socios, como los nacionalistas del BNG o Compromís, recelosos con que la negociación pueda beneficiar a Cataluña. «Tiene que ser el mejor acuerdo para Cataluña, pero también para muchos de aquellos que lo tendrán que votar», dijo Junqueras. Si Sánchez está dispuesto a jugar la baza del concierto catalán para tener Presupuestos en el 2026, tras el acuerdo con ERC, lo que deberá buscar es que Junts entre en la ecuación. Los de Carles Puigdemont también reclaman un pacto fiscal, pero no está claro que se impliquen en una negociación que podría capitalizar Junqueras. Los junteros, de momento, también han dado un cierto margen a Sánchez, al menos hasta que nombre un nuevo interlocutor para la mesa de Ginebra que sustituya a Cerdán.