Felipe González amenaza con no votar al PSOE si se consolida la ley de amnistía

el expresidente del Gobierno espaol Felipe González, durante un encuentro celebrado en Toledo a principios de junio Ismael Herrero | EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha amenazado con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional , asegurando que la norma es una «barrabasada» y una «vergüenza» para cualquier demócrata.

«Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete» ha dicho en una entrevista en Más de uno de Onda Cero. Preguntado sobre si está diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González ha confirmado que no, «ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía» contaría con su voto. Eso sí, ha asegurado que en ningún caso se plantea votar al PP, «entre otras cosas» porque no ve que «planteen un proyecto de país». «Veo a Feijoo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer», ha puesto como ejemplo para justificar su rechazo.

En su crítica a la amnistía, Felipe González ha lamentado que todo el trabajo de los socialistas durante años «se deshaga como un azucarillo por una frase absolutamente inaceptable de que hay que hacer de la necesidad virtud» que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la amnistía. «¿Dónde está la virtud?», ha añadido González, quien ha considerado que Sánchez ha tenido una «absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional» por adelantar que el fallo de la amnistía que se votará este jueves será a favor. Según el expresidente, «el debate es sobre si es posible la autoamnistía» porque «gente que se va a beneficiar», ha agregado, redactó el texto de la ley.

El Tribunal Constitucional se reúne este jueves por cuarto día consecutivo con el objetivo de votar finalmente los puntos que ha ido debatiendo esta semana sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía, una votación en la que todo indica que el pleno avalará la adecuación de la norma a la carta magna. Todo apunta a que la mayoría progresista respaldará el borrador que avala la amnistía frente al rechazo de la minoría conservadora con un resultado que previsiblemente será de 6 a 4, según informan a la agencia Efe fuentes jurídicas.

Esta sentencia marcará el camino al resto de los treinta recursos que se tramitan en el tribunal y que no se verán hasta después del verano. La corte de garantías lleva desde el lunes deliberando en un pleno monográfico dedicado en exclusiva a abordar el recurso del PP contra la norma que acuerda borrar la responsabilidad penal, contable y administrativa en las causas del «procés» entre el 2011 y el 2023. Desde entonces, se ha mostrado en contra de pedir y esperar un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dictar sentencia sobre el recurso del PP y ha considerado que las amnistías, en abstracto, caben en la Constitución, por lo que el legislador puede por tanto aprobar este tipo de ley. Y, además, el miércoles la mayoría se posicionó a favor de declarar la constitucionalidad de la ley, por lo que ya todo ha quedado despejado para la votación de este jueves.

A Sánchez le queda «cero» vida política

«Es la leche», ha lamentado el expresidente en Onda Cero, tras volver a identificar la norma como un ejemplo de corrupción e ironizar con que fue Santos Cerdán, el ex secretario general de los socialistas al borde de la imputación por el presunto cobro de mordidas, quien negoció la amnistía con Carles Puigdemont con «la credibilidad máxima» que le otorgan «su competencia constitucional y otras». González, que ha trazado un retrato demoledor del momento que vive España bajo el mandato de Sánchez, no solo no renuncia a elevar su voz crítica pese a que la actual dirección del PSOE viene desdeñando las opiniones de quienes reprueban el proyecto del «puto amo», como ha recordado quien fue jefe del Ejecutivo durante 14 años remedando la expresión del ministro Óscar Puente. El expresidente ha reclamado a Sánchez que adelante las elecciones sin él de candidato y del que ha dicho que tiene ya «cero» vida política porque el mando del país está en manos de Puigdemont y de los «bilduetarras».