El juez del caso Begoña Gómez pide al Supremo que investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación de caudales públicos y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del Gobierno.

Peinado ha elevado una exposición razonada al Supremo en la que plantea que la asesora, Cristina Álvarez, fue contratada con fondos públicos para realizar funciones de carácter «estrictamente privado» y también afirma que, en su declaración como testigo sobre este asunto, el ministro no contestó «a la verdad» a pesar de estar bajo juramento.

En su escrito de 32 páginas remitido al Supremo, el juez afirma que su investigación ya ha acreditado que Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual, con funciones de directora de Programas, «para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno», habiendo realizado «funciones de atención» a Begoña Gómez «de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno». Y todo ello, añade, «percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público».

Peinado, que alude a Bolaños como el «ahora investigado» a pesar de que la decisión de investigarle dependerá del Tribunal Supremo, sustenta el presunto falso testimonio en que el ministro faltó a la verdad en su declaración como testigo el pasado 16 de abril, donde -dice- omitió «con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento»

Tenso interrogatorio en Moncloa

En su declaración como testigo, el juez Peinado ya reprochó al ministro Bolaños que contestara con «evasivas» a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver «obligado» a acordar un careo para contrastar sus respuestas. Así se desprende del audio de su declaración y en la que el instructor elevó el tono en varias ocasiones al considerar que Bolaños estaba «contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial». «Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso», espetó el ministro, al que se le preguntó sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en calidad de personal eventual de la Moncloa.

El juez, en un punto concreto, llegó a cuestionar la actitud de Bolaños en su testifical. «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa», le interpeló. «Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa», contestó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque «no está habituado a un interrogatorio». «Desde luego que no, claro», zanjó el ministro.

Según el juez Peinado, Bolaños recurrió a una «forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar», algo a lo que está obligado un testigo. «Si es una evasiva, no es usted el que lo debe evaluar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal», le recordó el magistrado.

En lo referido al nombramiento de Álvarez, las respuestas del titular de Justicia no agradaron al juez. «Le vuelvo a preguntar porque ante la discrepancia me voy a ver obligado en la necesidad de suspender esta diligencia y practicar otra», advirtió el magistrado, que indicó que la misma consistiría en un careo entre Bolaños y el que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno Alfredo González, quien declaró previamente como testigo en la causa. «Está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó González», añadió Peinado. Para Bolaños, no había «ninguna discrepancia» en ambas declaraciones. «Él (González) dice, y yo digo, que a él los nombres de las personas que van a ser propuestos por él se los dan los responsables directos de las personas de las que van a depender esos eventuales. A él le dan ese nombre para hacer la propuesta de nombramiento y él lo hace. Creo que estoy diciendo lo mismo que él ha declarado», se explicó.