Mariano Rajoy: «Después de lo de Ábalos y Cerdán, el PSOE no se regenerará sin ir a la oposición»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la entrevista. VÍTOR MEJUTO

Mariano Rajoy lamenta la colonización de las instituciones promovida por el PSOE. «Será difícil de revertir», avisa.

—Sánchez entrilló al PP entre la Frankenstein y Vox para hacerle muy difícil una mayoría de gobierno. ¿Qué consecuencias puede tener esa jugada?

—La reconducción del multipartidismo parlamentario a tres bloques —Frankenstein, PP y Vox— hizo que el Partido Popular disfrute en exclusiva del centroderecha moderado, y que sea la única alternativa posible a la crisis total del sanchismo. Eso quiere decir que el PP tendrá que gobernar solo —cosa que ahora ya es posible—, o con apoyos de Vox o de otras derechas minoritarias que se presten a pactar un programa constitucionalista y regenerador. Pero ese debate no se puede hacer sin tener sobre la mesa los resultados electorales, que es muy posible que despejen la incógnita antes de terminar el recuento de las próximas elecciones generales.

—¿Qué línea estratégica elegirá el congreso nacional del PP para llegar de nuevo a la Moncloa?

—La situación del centroderecha español es muy curiosa. Es el primer partido en las preferencias de la gente, según todos los sondeos que se publican, ganó recientemente las tres elecciones que dirigió Feijoo —europeas, municipales y generales—, y recibe ataques desde los dos extremos del mapa político, la Frankenstein y Vox. Pero yo soy de los partidarios de mantener una posición de centroderecha, que es lo que hemos sido desde hace 40 años, no programar carambolas complicadas, y esperar a ver qué dicen los españoles con su voto. Yo no soy partidario de debatir ahora con quién vamos a pactar. Primero pactamos con la gente, y después sacamos las conclusiones. Porque ya hay mucha gente que cree que la mayor urgencia que tiene España es desalojar a Sánchez del palacio de la Moncloa.

—¿Qué utilidad tienen los cordones sanitarios contra las extremas derechas para la defensa de la democracia?

—Lo primero que me extraña es que esos cordones se apliquen solo a la extrema derecha, pero no a la extrema izquierda y a los separatismos radicales o violentos. Pero lo que es muy importante es saber y entender que las llamadas extremas derechas no son iguales entre sí. Por ejemplo, mientras la AfD, que es la extrema derecha alemana, rechaza la actual constitución alemana, es antieuropeísta, y aspira a modificar radicalmente la realidad política alemana, la derecha española de Vox acepta la Constitución, defiende la legalidad democrática, y enmarca todos los cambios a los que aspira dentro de los procedimientos y la legalidad existente. Y eso significa que, mientras los alemanes utilizan a fondo el mecanismo de la gran coalición para defender Alemania, en España no nos planteamos pactar con la Frankenstein para frenar a Vox. Porque aquí no hay riesgo de perder el dominio de la moderación centrista, y en Alemania sí.

—¿Qué futuro le ve al PSOE a partir de la grave crisis que le afecta?

—Después de lo que estamos viendo de Ábalos y Cerdán, el PSOE no podrá regenerarse sin recalar en la oposición. Porque para llegar al Gobierno pactó con los mayores enemigos de España, y para mantenerse en el poder está inventando una realidad que es muy difícil de discutir, porque, tras la colonización del Tribunal Constitucional, han dejado de velar por la adecuación de las leyes a la Constitución, y se han embarcado en un proceso de interpretaciones del texto fundamental que suponen un cambio factual de la propia Constitución. Y todo eso será —si pudiese hacerse— muy difícil de revertir.