Sánchez da su apoyo a García Ortiz, pero evita respaldar a Santos Cerdán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió este miércoles en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el auto de procesamiento contra él dictado por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Fue en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. «Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen delincuentes», aseguró el líder de los socialistas.

Sin embargo, Sánchez eludió en esta ocasión dar un apoyo tan explícito al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ante las informaciones que le vinculan al cobro de comisiones ilegales por concesiones de obras. «¿Le avala o no le avala?», había preguntado directamente Feijoo. Una pregunta que quedó sin respuesta por parte del presidente. Pero el líder del PP centró su intervención en el caso de Álvaro García Ortiz.

Situación inédita en democracia

«La situación del fiscal general es inédita en democracia. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Usted debe exigirle la dimisión y, si no lo hace, debe de hacer uso del Estatuto del Ministerio Fiscal y cesarle por grave incumplimiento de sus funciones», reclamó el líder del PP, que preguntó a Sánchez si «va a cesar al fiscal general del Estado o considera como su ministro de Transportes que el Tribunal Supremo trabaja para mí». Se refería así a un mensaje de Óscar Puente en X que decía que la «oposición real» al Gobierno la están ejercitando los jueces.

Más allá de la defensa del fiscal general, al que no nombró, Sánchez eludió las preguntas y contestó a la cuestión original que le había plantado el líder de la oposición. «¿Cree que España se merece tener un presidente del Gobierno como usted?». Sánchez respondió diciendo que España «se merece un presidente del Gobierno que gobierne, no una persona que se tire cuatro años enfurruñado por no serlo», en referencia al propio Feijoo.

El presidente se dedicó a enumerar las buenas cifras económicas de la acción de su Gobierno. Aseguró que ese es el «mejor aval» para continuar gobernando «dos años más y los que quieran los españoles».

Feijoo, por el contrario, recitó cuestiones negativas que afectan al Ejecutivo, entre las que nombró el reciente registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio del exministro José Luis Ábalos; el caso que afecta al hermano de Sánchez en el que la jueza acusa de «fraude fiscal» al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por su aforamiento exprés; el informe de la Comisión Europea que habla de una «autoamnistía», o el procesamiento del fiscal general del Estado «por cumplir las órdenes de Presidencia».

«Usted no puede controlar la Justicia. Por eso quiere destruirla. Y lo vamos a parar, señor Sánchez», advirtió Feijoo. El líder popular reprochó al jefe del Ejecutivo que lance a sus ministros a atacar al Tribunal Supremo, a la justicia y a los medios. «Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país», dijo Feijoo.

El «efecto espejo»

Como respuesta, Sánchez acusó a Feijoo de caer en lo que psicología se llama el «efecto espejo», que es «reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no». «Dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. Habla de corrupción cuando se puso al frente del PP para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Habla de falta de democracia y lleva dos años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales. Habla de desgobierno y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo Carlos». «Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijoo, es faltar al respeto a las víctimas de la dana», concluyó Sánchez.

Luego, en los pasillos, Cerdán respondió a las preguntas de los periodistas sobre el informe de la UCO en manos del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, declarado secreto, que presuntamente le incrimina en comisiones ilegales. Aseguró que no tiene «ningún miedo» ni nada de lo qué defenderse. «No se qué es lo que puede haber», dijo, negando que haya participado en «ninguna» adjudicación ilegal.