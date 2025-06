Compromís no rompe con Sumar, pero exige que Sánchez comparezca por la dana

Vista general de la comisión ejecutiva de Compromís que se reúne este lunes. Biel Aliño | EFE

Sumar evitó este lunes ser sacudido por otro cisma. Pero Compromís, por ahora, no romperá el pacto que selló con el partido de Yolanda Díaz para las generales del 23J y plantea, de forma crítica, cambiar el funcionamiento del grupo parlamentario magenta en el Congreso como condición para permanecer dentro del mismo. La coalición valenciana había amagado con romper después que sus aliados vetasen la comparecencia de Pedro Sánchez y de algunos de sus ministros en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja. Una decisión que tildó de «deslealtad» en un asunto que considera «eminentemente valenciano». Por ello, volverá a exigir a sus aliados de bancada que el jefe del Ejecutivo comparezca en dicho órgano porque considera «imprescindible poder desplegar todos los instrumentos de control al Gobierno en un momento crucial para la sociedad valenciana», señaló en un comunicado.

La posibilidad de ruptura era real y lo sigue siendo si los de Díaz no aceptan esta cuestión. La coalición regionalista reunió este lunes a las ejecutivas de los partidos que la componen. Afrontaban la cita divididos. Por un lado, Més, el partido mayoritario, de raíz más nacionalista y del que forman parte la diputada Águeda Micó —también portavoz de los magentas en la comisión de la dana— y el portavoz en el Parlamento valenciano, Joan Baldoví; y también Els Verds, partidarios ambos del divorcio. Por el otro, Iniciativa del Poble Valencià, la formación de Mónica Oltra y del otro diputado naranja en el Congreso, Alberto Ibáñez, que se mostraban contrarios a la ruptura.

Los de Díaz enviaron in extremis una propuesta para evitar una nueva sangría en su bancada tras la marcha de los cinco diputados de Podemos —ahora son cuatro— al Grupo Mixto en diciembre del 2023, prometiendo dar «más autonomía» a sus dos parlamentarios, aunque no trascendieron los detalles de esta oferta. Finalmente, Compromís propone un cambio en el funcionamiento del grupo plurinacional y trasladará sus bases y condiciones para mantener esta nueva relación. Pese que Micó ostenta una de las portavocías adjuntas del grupo —algo que no cedieron a Podemos, que tenía más diputados, en su día— el veto a la citación de Sánchez es solo la gota que colmó el vaso para la formación.

En el preacuerdo de coalición se decidió que Compromís marcaría la agenda valenciana del grupo parlamentario. Por ello, generó «gran malestar» que la bancada magenta no presentará dentro del plazo la lista de comparecientes a la comisión de la dana para «pasar por encima» de su propuesta de cuestionar al presidente del Gobierno por la reconstrucción de las zonas afectadas. La ampliación del Puerto de Valencia, que defiende el PSOE, y la financiación autonómica son los otros asuntos espinosos entre las fuerzas que componen Sumar.