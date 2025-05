Leire Díez está convencida de que el PSOE la va a defender

Leire Diez, en el 2022, en un acto de Correos al que asistió como Directora de Relaciones Institucionales y Filatelia A. Perez Meca / Europa Press

La presunta fontanera del PSOE Leire Díez, que ha intervenido en varias operaciones para obtener información comprometedora para la UCO y para algunos fiscales que llevan casos que afectan al PSOE y el Gobierno, y que ha desempeñado desempeñó varios cargos en empresas públicas, entre ellas Correos, habló solo unas horas después de que el PSOE le abriera un expediente informativo con el programa La mirada crítica, de Telecinco.

«Estoy tranquila. Estoy aliviada», afirmó Díez, que aseguró además que confía en que el PSOE «le acabará defendiendo». En esa conversación, la militante socialista aseguró que lo único que quiere es «acabar cuanto antes con todo lo que se está diciendo». Afirmó que el miércoles por la noche se puso en contacto con ella Juan Francisco Serrano, que es un alto cargo y secretario adjunto de la organización de la comisión ejecutiva del PSOE, que le dijo lo del expediente informativo y que la llamarían. Díez aseguró a la responsable del programa que habló con ella que quiere poner cuanto antes toda la información que tiene en manos del PSOE para que se aclaren «todas las dudas que pueden surgir» sobre ella.

Carga contra Marlaska

En sus declaraciones, la exconcejal del PSOE en la localidad cántabra de Vega de Pas, donde tiene fijada su residencia, carga además contra el Ministerio del Interior. «Marlaska tiene culpa in vigilando», asegura, en referencia a los investigadores del la UCO que han hecho informes que perjudican a varios dirigentes del PSOE y del Gobierno en asuntos como el caso Koldo. «No me puedo creer que a nadie del Ministerio de Marlaska le hayan saltado las alarmas», sostiene. «Lo que se dice de mí, yo no lo digo. Va a haber denuncias», asegura Díez, que insiste en la tesis de que sus reuniones con empresarios y miembros del la Guardia Civil son parte de un trabajo periodístico para escribir un libro relacionado con el campo de los hidrocarburos.

Lo que quiere es «que se compruebe la complejidad de la investigación» que ella está realizando como periodista. Y asegura que va a poner la información a disposición del PSOE «para su análisis».