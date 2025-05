Un audio desvela una operación del PSOE para desacreditar a la UCO

Agentes de la UCO saliendo de la Diputación de Badajoz tras el registro del pasado mes de julio Andrés Rodríguez

El diario El Confidencial desvela este lunes un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE solicitan a Alejandro Hamlyn, un empresario que es juzgado desde hoy en la Audiencia Nacional, información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo o la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Según el digital, la conversación tuvo lugar en una reunión telemática celebrada en febrero a la que asistió una antigua teniente de alcalde socialista llamada Leire Díez Castro. El Confidencial señala que trabaja en Ferraz, que fue jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).

Junta a ella están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y según el diario también «colaborador de Ferraz» y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.

La publicación desvela que con quien estas personas conversan es con Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril del 2019 por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia.

En el audio, Leire Díez llega a decir a Hamlyn: «A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil».

El abogado que estaba sentado a su derecha añade: «Por ir... ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas». «Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... Decidme qué es lo que quieren de mí», pidió entonces Hamlyn, en relación al teniente coronel de la UCO, al mando de la sección de Delincuencia Económica y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Koldo, entre otros.

En otro momento de la cita telemática, y según el audio, Leire Díez vuelve a insistir al empresario investigado: «A ver, eh, mira, esto es muy fácil (...) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país.

Y añade: «Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él».

Tras conocer la información, el PSOE ha hecho público un comunicado en el que afirma que relacionar al partido con las personas que aparecen en los audios «solo busca un salto más» en lo que entiende como una «ofensiva diaria contra los socialistas».

El PSOE denuncia que se le imputan unas actividades «de forma falsa e interesada» y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que cree «difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido».

Preguntada por la misma información, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Gobierno «actúa siempre en colaboración con la justicia, con total transparencia y con total contundencia».

«Hay un olor a podrido que impregna toda la política», dice el líder del PP

«En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama», valoró Alberto Núñez Feijoo tras conocerse estos datos. «Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva», continuó el líder del PP en una entrevista en Telecinco.

«Hay un olor a podrido que impregna toda la política. Esto hemos de cortarlo», continúo y considera que el país se encuentra en una situación de «emergencia nacional», por los continuos escándalos del Ejecutivo de Sánchez. En este contexto, ha asegurado que ha convocado un congreso nacional del PP en julio que busca ser un «punto de inflexión» y «un rearme moral» con el objetivo de «acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno» porque han de «generar una atmósfera de ilusión» en España y «volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra».