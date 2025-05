Un informe de la UCO vincula a Santos Cerdán con adjudicaciones a Acciona

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Borja Sánchez TRillo | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está elaborando un informe que vincula al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con diferentes contratos públicos adjudicados a la empresa Acciona. Según publicó este lunes el diario El Confidencial, la información que revela esos vínculos estaba almacenada en una memoria encriptada intervenida a Koldo García en la primera fase de la operación Delorme, en febrero de 2024, y que la Guardia Civil habría conseguido desencriptar. La información obtenida revela la existencia de una trama de corrupción del PSOE que operaba independientemente a la que se conocía hasta ahora en el caso Koldo. Cerdán, número tres del PSOE, habría ejercido la autoridad que le confería su cargo para forzar a otros dirigentes en distintos territorios socialistas a adjudicar obra pública a constructoras escogidas por él.

Mensajes incautados

Una de esas empresas es Acciona, que tiene numerosos contratos adjudicados en el País Vasco y Navarra. Dos territorios en los que Cerdán tiene gran influencia. Entre el material incautado figuran mensajes en los que el actual secretario de organización del PSOE comentaba con Koldo García las adjudicaciones a estas empresas. Además, existirían mensajes de Cerdán con otros altos cargos del PSOE en distintas administraciones.

La empresa Acciona ya fue citada por el comisionista Víctor de Aldama en su declaración en el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Explicó que, según le había comentado Koldo, Acciona tenía pactos para conseguir obra pública en el País Vasco y que el responsable de ese «cupo vasco» era el propio Cerdán. Aldama aseguró que él y Koldo entregaron 15.000 euros a Cerdán para resarcirle por el hecho de que la empresa gallega Civis Global S.L. había logrado una obra que Cerdán pensaba adjudicar a Acciona, a pesar de que él por su cargo no tiene competencias en las adjudicaciones.

En los últimos años, la empresa Acciona se ha hecho con proyectos emblemáticos tanto en el País Vasco como en Navarra. Así, el 15 de junio de 2021, un día después de la supuesta entrega de 15.000 euros a Cerdán, el Gobierno vasco adjudicó un contrato de 50 millones de euros a esta constructora para ampliar el metro de San Sebastián. El número tres del PSOE tiene aún más influencia en Navarra. En esta comunidad, la obra más polémica se adjudicaba en enero de 2024, un mes antes de que estallara el caso Koldo, por el Gobierno autonómico de la socialista María Chivite. Se trata del desdoblamiento de los túneles de Belate, con una UTE integrada por Acciona y las empresas locales Servinabar 2000 S.L. y Excavaciones Fermín Osés S.L., que ganó el concurso con un precio de 62,8 millones de euros.

Reacciones del PSOE y el PP

El interventor ya había advertido entonces de que las puntuaciones otorgadas a la UTE de Acciona no estaban debidamente justificadas y no se garantizaba la imparcialidad de la mesa de contratación, pero el proceso siguió adelante. Según la información publicada por el citado diario, existen fotografías de Koldo García en un curso de cortadores de troncos en las que luce en su pantalón el logotipo de Servinabar 2000 S.L., una de las adjudicatarias del túnel de Beate. La UCO está terminando ese informe que se entregará en las próximas semanas al juez del Supremo Leopoldo Puente, que es el que investiga el caso Koldo.

El vicesecretario general del PSOE de Navarra, Ramón Alzórriz, mostró este lunes su «confianza total» en Santos Cerdán y manifestó que «lo que no se puede es mentir, lo que no se puede es difamar, lo que no se puede es atacar personalmente a una persona, lo que no se puede es subir hasta su propia casa para instigarle, para acosarle y para atacarle». La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, rehusó entrar en «especulaciones» o en «opinar» sobre informes o «situaciones» en relación al conocido como caso Koldo que «nadie sabe si van a ocurrir».

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, dijo que, si se confirman las informaciones que afectan a Cerdán, deberían convocarse elecciones generales.

Óscar López insiste en el acoso a Sánchez pese a asumir Ábalos los wasaps

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, evitó este lunes hablar de los presuntos intentos de chantaje al Ejecutivo en relación a los mensajes de Pedro Sánchez publicados la semana pasada, sobre los que el exministro José Luis Ábalos ha admitido que dio su autorización para difundirlos, y denunció sin embargo una «campaña de acoso y derribo al Gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha por tierra mar y aire», contra un Ejecutivo que, según dijo, ha actuado siempre de manera «ejemplar».

López envió un mensaje de «tranquilidad» a los ciudadanos. «Este Gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un Gobierno que va a seguir avanzando en derechos», señaló al ser preguntado.

Respecto a si puede confirmar que Moncloa conocía hace meses la existencia de esos mensajes, respondió que «no» y que lo único que puede confirmar es «esa campaña de acoso y derribo, que es obvia, la ve todo el mundo, está todos los días en la prensa».

«Cada día estamos viendo diferentes informaciones, yo insisto en que este Gobierno ha actuado siempre con ejemplaridad y va a seguir actuando con ejemplaridad», dijo igualmente sobre el supuesto informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán en una trama de corrupción que calificó de «especulación».