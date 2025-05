Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se interesó en un cruce de mensajes de WhatsApp con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos por el rescate de la compañía aérea Air Europa. El diario El Mundo publicó este miércoles una nueva serie de comunicaciones entre ambos en la que, en septiembre del 2020, Sánchez informa a Ábalos de que ha recibido información de «un conocido de hace muchos años» en la que le plantea la necesidad de rescatar a Air Europa y no dejarla en manos de IAG (Iberia). «Creo que merece la pena que le demos una vuelta», le dice al ministro, que le contesta que sus «inquietudes» son «ciertas». «Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando tanto el caso de Air Europa como IAG», le insiste.

«Vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence», escribe Sánchez, que añade que es «una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla».

El mensaje en el que Sánchez se interesa por el rescate de Air Europa se produjo solo cinco días después de que el comisionista Víctor de Aldama le dijera a Koldo García, asesor de Ábalos, que el dueño de Air Europa, Javier Hidalgo, había llamado personalmente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para solicitar su ayuda en el rescate. El Consejo de Ministros acabó aprobando la ayuda a Air Europa por valor de 475 millones de euros a devolver en dos tramos durante seis años. Algo que salvó de la quiebra a la compañía de Hidalgo.

Ábalos admite alguna filtración

En otro cruce de mensajes entre Sánchez y Ábalos, de marzo del 2021, hablan de la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Castilla y León. «¿Hay opciones?», pregunta el jefe del Gobierno a Ábalos, que le contesta: «nos falta una que iba a pasar al grupo mixto igual que la otra pero se echó atrás». La moción de censura no prosperó.

Respecto al posible origen de la filtración de los mensajes, los discos duros en poder de la UCO de la Guardia Civil solo recogen los wasaps de Ábalos hasta el año 2021, mientras que algunos de los publicados son del año 2023. En declaraciones a El Independiente, Ábalos afirmó, respecto a si puede haber nuevas revelaciones, que «siempre hay más cosas porque lo que ha salido hasta ahora son chorradas». El exministro admitió también en declaraciones a La Sexta que él consintió la publicación de parte de los mensajes de WhatsApp que intercambió con Pedro Sánchez en el 2023, pero no se responsabiliza de los anteriores a ese período que han sido difundidos.