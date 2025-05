Feijoo acusa a Sánchez de buscar un «relato mentiroso» y «despreciar la democracia»: «España no tiene un Gobierno europeo»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un coloquio con motivo del Día de Europa. Madero Cubero | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha arremetido duramente este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por buscar imponer un «relato mentiroso» y «despreciar al Parlamento y, por tanto, la democracia», tras su comparecencia en el Congreso para hablar sobre el gran apagón y el aumento del gasto en Defensa. Dicho esto, ha sentenciado que España «no tiene un Gobierno europeo» en este momento y ha recalcado que será el PP quien «ofrezca el cambio» para que el país «vuelva a funcionar» y sea un «Estado fiable».

«España no tiene un Gobierno europeo. Y no tiene un Gobierno europeo, primero, porque ningún Gobierno europeo sobrevive sin Presupuestos y sin mayoría en el Parlamento; porque parte de sus ministros están contra la OTAN; y porque el Estado de Derecho es muy estricto en la Unión Europea y el presidente y el Gobierno no pueden estar rodeados de sumarios de corrupción», ha aseverado.

Así se ha pronunciado Feijoo en un coloquio con motivo del Día de Europa que el PP ha celebrado en Córdoba junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha estado moderado por la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Tras subrayar que España tiene que tener un Gobierno de «fiar», Feijoo ha denunciado que Sánchez, en materia de Defensa esté intentando «engañar a sus socios» y «aliados» de España al mismo tiempo, que busque hacer «trampas» y «artificios contables presupuestarios» y esté «despreciando al Parlamento, por tanto, la democracia».

«Ningún presidente del Gobierno de España jamás hizo una política de Defensa sin el consenso de los dos grandes partidos. Y es que ahora tenemos un presidente del Gobierno que dice que va a gastar 10.400 millones de euros en materia de defensa sin tener Presupuestos y, además, sin pedir autorización al Parlamento para hacerlo», ha recalcado.

«Contra la mentira»

Feijoo ha pedido «luchar contra la mentira» y ha recalcado que «la verdad no es igual a la mentira». «Si nos dedicamos a la política es para que venza la verdad. No para el relato mentiroso que la gente se lo crea. No. Si un relato es falso, no es un relato, es una mentira», ha manifestado. Según ha recalcado, «la ética y la mentira son dos conceptos antagónicos, aunque algunos basen sus tesis doctorales en ello», en alusión velada a Sánchez.

Ante el momento de «incertidumbre» actual, Feijoo ha indicado que después de la Segunda Guerra Mundial construyeron «un orden económico, social y político» que «está en peligro». Y, en ese contexto, ha dicho que, Europa no puede ser «el lugar que esté entre Estados Unidos y China» sino que «tiene que seguir liderando el mundo».

El presidente de los populares ha elegido este año Córdoba para conmemorar el Día de Europa junto a Moreno, quien el pasado 20 de febrero fue elegido en Bruselas, por aclamación, vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones (CDR), un órgano del que será presidente a partir del año 2027. Se turna en la Presidencia con la húngara Kata Tütto, concejala de Budapest.