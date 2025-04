El hermano de Pedro Sánchez declara durante media hora y solo responde a su abogado

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada al juzgado este viernes. Declara ante la jueza instructora de la causa por su contratación como coordinador de los conservatorios pacenses de música, cuya investigación también aprecia «indicios de criminalidad» en la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas a un exempleado del Ministerio de Presidencia Jero Morales | EFE

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ya ha salido de los juzgados de Badajoz tras media hora de comparecencia ante la jueza Beatriz Biedma en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Una visita en la que la magistrada trata de averiguar si medió en la creación del puesto de trabajo y posterior cobertura que terminó desarrollando el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

Prestó declaración por segunda vez dentro de la instrucción que desarrolla el juzgado número 3 de Badajoz para determinar si la Diputación amañó su contrato. Con unos minutos de adelanto sobre la hora en la que estaba previsto que se iniciase la declaración, prevista para las 9.30 de la mañana, ha llegado a los juzgados de Badajoz David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. Y no lo ha hecho por la puerta trasera a bordo del coche de su letrado, como lo hizo en su primera declaración, sino que lo ha hecho en un turismo del que se ha bajado antes de recorrer a pie los 50 metros que separan la avenida José Caldito Ruiz de la puerta de acceso al edificio.

La instructora Beatriz Biedma lo citó en un auto dictado el 13 de marzo para aclarar si pudo cometer delitos de tráfico de influencias y prevaricación por enchufar a Luis Carrero en el puesto de coordinador de actividades transfronterizas. Como quedó claro en el informe de la UCO que analizó los correos electrónicos entre los dos, colaboraban en el programa Ópera Joven antes de que Carrero trabajara para la Diputación y hablaban de la incorporación del segundo a la institución provincial antes incluso de que se convocara la plaza. A través de los correos, según la jueza, «pudiera entenderse que ambos daban por sentado la incorporación de Luis Carrero al citado puesto 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo».

La jueza quiere saber si David Sánchez «habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba actividades en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho».

«Plaza dada»

La directora de orquesta Cristina de Frutos, una de las once personas aspirantes a la plaza que ocupó finalmente David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha afirmado este viernes, tras prestar declaración como testigo, que «no hubo igualdad de oportunidades» en el proceso de selección.

A su salida de los juzgados, y a preguntas de los periodistas, De Frutos ha expuesto que en la fase de entrevistas a los aspirantes a ella no le preguntaron nada. Sin embargo, en la resolución del proceso se recoge, según ha detallado, que la persona finalmente seleccionada (David Sánchez) contestó «muy bien a las preguntas». «A mí me felicitaron por mi trayectoria, currículo y proyecto, pero nunca me hicieron una pregunta», ha insistido.

Además, ha manifestado que le dijeron -no ha querido apuntar quién o quienes- que la plaza «estaba dada», comentario al que no le dio peso. «Si así lo hubiera creído, no me hubiera presentado», ha agregado. «Era algo que sabían más candidatos», ha dicho la directora de orquesta, quien ha reconocido que, a pesar de todo ello, decidió no denunciar.