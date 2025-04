Sánchez se compromete a que España llegará al 2 % del PIB en defensa este año

Sánchez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros A. Pérez Meca | EUROPA PRESS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva hoja de ruta del Gobierno que marca las pautas para aumentar las inversiones en seguridad y defensa y así cumplir este año con el objetivo de alcanzar el 2 % del gasto del PIB comprometido con la OTAN en la cumbre de Madrid, celebrada en junio del 2022. En una comparecencia urgente, el presidente Pedro Sánchez ha presentado las medidas principales del plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones de euros. Se va a pasar así del 1,4 % el pasado año al 2 % antes de finalizar este curso.

«El objetivo es garantizar y modernizar la seguridad de nuestro país, apostando por las mejoras de las condiciones de las fuerzas armadas, mejorando las capacidades materiales y el desarrollo de la industria nacional», ha destacado el jefe del Ejecutivo, que aseguró en clave política que «se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar la inversión del Estado de bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público».

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros este martes, el texto será remitido mañana miércoles a Bruselas. «España cumple», ha añadido Sánchez. «Los enemigos de Europa no solo usan misiles y tanques para agredirnos, como ocurre desde hace tres años en Ucrania. También usan drones no tripulados, fuerzas paramilitares para sabotear cadenas de suministro, cortar gaseoductos o recurren a las redes sociales para desinformar a la población (...) y usan los ciberataques articulados con Inteligencia Artificial», ha resumido el presidente.

El grueso de la inversión, unos 3.800 millones, irá destinado a impulsar más de una treintena de nuevos programas tecnológicos de doble uso civil y militar, mientras que unos 2.000 millones se usarán para comprar armamento propiamente dicho y sistemas de combate. «Aunque no nos guste hay enemigos estatales y no estatales a los que solo se les disuade así. Nosotros no elegimos esta coyuntura internacional marcada por la incertidumbre», ha justificado Sánchez para aplacar esas críticas desde partidos de izquierdas como Podemos por su condición de «señor de la guerra».

Pero, ¿cómo se van a financiar estos 10.471 millones en gasto en seguridad y defensa? «Reorientar algunas partidos de los fondos europeos de próxima generación, sobre todo en ciberseguridad; de los ahorros generados en la caja del Estado; y del margen que nos dan ciertas partidas de los presupuestos del 2023», según ha explicado Sánchez , que ha garantizado que se va a mejorar nuestra seguridad sin afectar a las partidas sociales y de bienestar.