La exconsejera de Interior valenciana admite a la jueza de la dana que carecía de experiencia en emergencias y no tenía asesor

La exconsejera de Justicia valenciana, Salomé Pradas, a su llegada a los juzgados de Valencia Biel Aliño | EFE

La exconsejera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso comparecen este viernes en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de la causa de la dana. La primera en hacerlo fue la exconsejera y a las 12.30 lo hará Argüeso.

Pradas no ha tardado en derrumbarse ante la magistrada. La exdirigente popular no ha podido contener el llanto durante el interrogatorio de su letrado. Ha admitido, por ejemplo, que carecía de experiencia en emergencias y que tampoco tenía un asesor para estos cometidos.

La dirigente ha asegurado que ella no dirigía nada y ha apuntado que la responsabilidad en este ámbito era del exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, que se ha jubilado recientemente. Destacó, de igual modo, que existen muchos técnicos que se tienen que coordinar entre ellos como explicación, quizá, al retraso que hubo en el envío del mensaje o la falta de diligencia de otras medidas preventivas.

La jornada comenzó con tensión. Víctimas y damnificados por la dana esperaban a las puertas de los juzgados la llegada de los dos ex altos cargos, que fueron abucheados y a los que reclamaron que sean «honestos y digan la verdad» de lo ocurrido el pasado 29 de octubre

Rosa Álvarez, quien perdió a su padre como consecuencia de la dana, se ha «roto» al ver llegar a Pradas. «Saber que estaba entrando por ahí una de las máximas responsables de la muerte de 228 personas ha sido muy duro», ha afirmado ante el gran número de medios de comunicación que se concentran hoy ante estas citaciones.

También ha sido duro, ha dicho, «saber que no era consciente o no era conocedora de que existía el sistema de ES-Alert». «Es una situación extrema y por eso me he roto», se ha disculpado Álvarez, a quien le gustaría que Pradas contestara a todos los abogados y no solo al suyo, como cree que va a pasar.

Espera que la exconsejera «sea honesta» y que «por una vez, dé la talla; si no política, que no la dio, por lo menos humana», ha manifestado esta víctima, perteneciente a la Asociación de víctimas mortales de la dana.

Varias asociaciones de víctimas y damnificados por la dana se concentraron en los exteriores del juzgado Biel Aliño | EFE

Por su parte, Álex Carabal, de la Asociación de damnificados por la dana Horta Sud, ha deseado igualmente que tanto Pradas como Argüeso contesten a todos los abogados y también que digan «su verdad». «Que diga su situación, lo que sabía, lo que no sabía, lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer», ha señalado en declaraciones a los periodistas.

La presidenta de la Asociación de víctimas 29 de octubre, Mariló Gradolí, ha destacado la unión de los tres colectivos de víctimas de la dana «para pedir responsabilidad» y que la justicia «siga su curso». «Esperamos que se haga justicia para tener esa reparación que necesitamos los 75 pueblos y todos los afectados por esa alerta que no sonó» hasta las 20.11 horas, dijo.

Pradas y Argüeso han llegado por separado al juzgado entre intensas protestas y gritos de «asesino» y «Mazón, dimisión» por parte de medio centenar de manifestantes de diversas plataformas de afectados, que han expresado su protesta por la gestión de ambos y han hecho sonar alarmas similares a las que sonaron a las 20:11 horas el pasado 29 de octubre.