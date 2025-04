El aire acondicionado del Parlamento canario provoca quejas entre los diputados y hace estallar a la presidenta: «¡No me manden más wasaps»

PARLAMENTO DE CANARIAS

Para unos, no hacía suficiente frío. Para otras, era necesario subir la temperatura. El aire acondicionado, al igual que en muchos hogares y oficinas, se convirtió en asunto de debate. Claro que debatir sobre una cuestión tan mundana en un Parlamento autonómico donde se elaboran leyes y se supervisa la labor de un Gobierno, igual no era el foro más adecuado. Así, Ana Oramas, presidenta en funciones de la Cámara de representantes canaria, instaba a sus señorías al orden, visiblemente molesta con el objeto de debate. «No es un tema de broma. Hay unos abanicándose y otros con frío. Sé que donde está el señor Bermúdez suele hacer frío, donde está alguna diputada del PSOE también, pero el señor Campos tiene calor», se dirigía a los parlamentarios. Oramas, por sus palabras, sabe que la polémica a raíz de los grados centígrados viene de lejos, pero al mismo tiempo instaba a, de una vez por todas, buscar soluciones.

«Que se cambien de asiento los que no tengan que intervenir», proponía como solución temporal a sus señorías. «Lo siento muchísimo. Se ponen de acuerdo los portavoces o hacen una reunión de grupo sobre este tema», se quejaba queriendo redirigir la sesión en Santa Cruz de Tenerife, ciudad que alberga el órgano legislativo canario, la también diputada de Coalición Canaria. «Les prohíbo que me manden wasaps sobre el aire acondicionado», dijo finalmente queriendo zanjar la cuestión.

La discusión se produjo en una jornada en la que se abordaba la suspensión de sanciones por la residencialización de apartamentos turísticos y que debatió sobre la huelga de trabajadores en el sector turístico en Semana Santa.