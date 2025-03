Ayuso fuerza otro choque con Sánchez al vetar al Gobierno central en el 2 de mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los actos del 2 de mayo de 2024 en la Puerta del Sol Borja Sánchez-Trillo | EFE

La imagen de la baronesa popular Isabel Díaz Ayuso, ataviada con un vestido-mantón carmesí, subida a una tarima en solitario y pasando revista a las tropas no se repetirá este dos de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que celebrar la fiesta regional sin la tradicional parada militar durante el acto institucional en la Puerta del Sol, después de que el Ministerio de Defensa la haya suspendido porque su titular, Margarita Robles, está de viaje en Letonia, alegaron fuentes de su departamento. Ayuso incluso insistió en que se reconsiderase esta decisión porque «Madrid ha estado siempre muy unido a sus Fuerzas Armadas, y no quiere que se los distancie artificialmente». Su Ejecutivo autonómico, que ha dado por rotas las relaciones con el palacio de la Moncloa, no invitará a ningún miembro del Gobierno central a los actos que organizará en la Real Casa de Correos.

La baronesa también pretendía presidir este sábado una jura de bandera de civiles en el Ayuntamiento de Alcobendas, a la que fue invitada «hace meses» por la regidora del PP Rocío García, pero desde Defensa aseguraron que «en ningún caso Ayuso presidirá el acto», sino la máxima autoridad castrense, el general de la Brigada Guadarrama XII, Antonio R. Bernal, junto a la alcaldesa.

«Salvajada institucional»

El veto al Gobierno de coalición fue tachado este viernes de «salvajada institucional» por el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, quien apuntó que son «polémicas absolutamente absurdas y estériles». Le respondió el consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, que pidió al Ejecutivo progresista «respeto» y que reflexione antes de comportarse como el «macarra de la clase».

La decisión de la baronesa, que en muchas ocasiones ha acusado al Gabinete de Pedro Sánchez de «dinámicas delictivas», fue censurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que llamó a «respetar las instituciones» y tener «cierto margen de cortesía», y aplaudida, en cambio, por el PP de Madrid, que tildó de «lamentables» las excusas para no organizar la ansiada parada militar.