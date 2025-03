Sánchez y Feijoo se echan en cara los casos de corrupción de sus partidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante una sesión de control al Ejecutivo. EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

En una nueva broca sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se echaron en cara los casos de corrupción que afectan a cada uno de sus respectivos partidos. El presidente de los populares ignoró la redacción inicial de su pregunta y acusó a Sánchez de mostrarse ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. «Con lo que le gusta controlarlo todo, ya es mala suerte que no se entere de nada de lo que tiene cerca», sostuvo. Y le preguntó si «tampoco estaba al tanto de lo de Ábalos, de lo de su fiscal general, de lo de su hermano ni de lo que sucedía en su casa», en referencia al caso Koldo, al que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al del hermano del presidente, David Sánchez, y al de su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez, en su réplica, acusó a Feijoo de pretender «tapar un error cometiendo uno más grave». «Elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha», dijo, en referencia al acuerdo alcanzado entre el presidente de la Generalitat valenciana con Vox para sacar adelante los Presupuestos regionales. Pero el jefe del Ejecutivo criticó también directamente a Feijoo, asegurando que «llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso, y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón».

«Las señoritas de Ábalos»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, incidió también en los ataques al PSOE a raíz de la intención del Gobierno de inyectar gastos en defensa traspasando partidas que corresponden a otros ministerios para elevar así el presupuesto hasta llegar al 2 % del PIB, tal y como Sánchez se ha comprometido a hacer ante la Unión Europea. Algo que Gamarra consideró como un intento de «engañar a la Unión europea y a la OTAN con zafia ingeniería contable». «Ya solo les falta decir que contarán como inversión en defensa las mordidas de Koldo y las nóminas de las señoritas de Ábalos», le espetó la dirigente popular a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra contestó en su turno de réplica que el Gobierno cumplirá su compromiso de aumentar la inversión en defensa y lo hará con un «papel activo» del presidente Pedro Sánchez, intentando que haya instrumentos como que no compute ese gasto o contar con fondos específicos.

«España va a cumplir con sus compromisos internacionales y va a anticipar el 2 % del PIB en gasto en defensa, como en reiteradas ocasiones ha manifestado el presidente del Gobierno. Porque, señora Gamarra, nosotros sí cumplimos con los compromisos internacionales», afirmó.

Montero aprovechó el debate para preguntar a Feijoo si va a cumplir el Pacto Verde, que los populares han apoyado en Bruselas, o «va a continuar dando amparo al vergonzoso acuerdo que se ha llegado en la Comunidad Valenciana profundizando en la negación del cambio climático que ha traído las consecuencias devastadoras de la dana», en referencia al acuerdo presupuestario alcanzado por el PP con Vox.

El PP Pide la dimisión de Bolaños

También la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo incidió en los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno y preguntó al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, si va a dimitir, después de recordarle que Sánchez ya «sentenció» en el 2018 que «la mera imagen» del entonces presidente Mariano Rajoy declarando como testigo en un caso de corrupción era un «punto culminante que exigía su dimisión».

«Por el mismo criterio, ¿va a dimitir usted por devaluar la institución del Ministerio de Justicia?», insistió, en relación a la citación como testigo del ministro el próximo 16 de abril en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Bolaños contestó que le resulta «enternecedor escuchar al PP siendo adalid de la justicia» con la «historia» que tiene «a sus espaldas, destruyendo pruebas y creando pruebas falsas».

El líder popular acusa al jefe del Gobierno de intentar controlar la información

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de «usar» a la compañía Telefónica para «extorsionar a los medios de comunicación». Se refería a la reunión que en febrero mantuvo el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, con el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra y con el presidente de Vivendi, que tiene participación en Prisa, para que presuntamente ayudara al Gobierno a controlar la editora del diario El País.

Feijoo acusó a Sánchez de gastar «2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica». «Y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania», añadió Feijoo.

Solicitó por ello a Sánchez que «no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica». «No juegue con una empresa estratégica. No juegue con multinacional española», le indicó al líder socialista. «El dinero de los españoles no está para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación», dijo Feijoo, que recordó que el presidente de El País le dijo «que no puede comportarse como un dictador y, desde luego, no se puede decir que ese periódico no le conozca». Sánchez eludió contestar a la cuestión.